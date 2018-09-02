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本週操盤筆記 (0903-0907)

鉅亨網2018/09/03 06:40
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本週操盤筆記 (0903-0907)

1. 美國 8 月新增非農就業：

目前市場廣泛預期，美國聯準會 (Fed) 即將於 9 月份再度升息一碼，而在 9 月升息前夕的 8 月非農就業數據，估計將不會動搖 Fed 9 月升息之決定。

但本次 8 月的非農就業數據仍是相當重要，因可以一窺美國勞動力市場的緊俏狀況，藉以預期 Fed 是否可能在 12 月再度升息，目前市場預期 8 月新增非農為 19.1 萬人，可望高於前值的 15.7 萬人。

2. 安倍參選自民黨黨魁：

日本國會第一大黨同時也是執政黨的自民黨，估計將於本週五 (7 日) 發布公告，宣布於 9 月 20 日舉行黨內大選，而現任自民黨黨魁安倍晉三已宣布將挑戰三度連任，日本政界人士分析，雖然安倍支持率表現平淡，但仍是有著不少黨內大佬支持與支持者信賴，估計安倍晉三將可望在本次選舉中勝出。

日本首相安倍晉三於 2012 年底推出的「安倍經濟學」，其中最廣為人知的「安倍三箭」：貨幣寬鬆、財政刺激、民間投資，事實上成效是參差不齊。

以 GDP 來看成長率來看，日本經濟此前實現了連續 8 季成長，但在今年第一季首次出現萎縮，但這仍是 1980 年代日本經濟「大起飛」之後的最長成長紀錄，而最新日本第二季 GDP 亦是重新回到正成長，第二季日本 GDP 季增年率為 1.9%。

而以通膨率來看，安倍三箭大幅拉低了日圓匯價，期盼藉以刺激通膨上升，但日本通膨率仍是苦於長期無法達到 2% 通膨目標。

3. 澳洲央行 8 月利率會議：

澳洲央行 (RBA) 將於本週二 (4 日) 召開 9 月利率會議，目前市場預期澳洲央行仍將維持利率不變，續寫利率政策不動的最長紀錄。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 多次表示，由於通膨率持續低於央行 2-3% 的目標區間，利率將在一段時間內維持在歷史低點，以期繼續支持通膨升溫。

4. 多國發布 8 月製造業 PMI 終值：

本週包括日本、中國、德國、英國、歐元區、美國等已開發經濟體，都將公布 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，其中又以中國的經濟狀況最令市場關注，目前市場預期，統計中小企業為主的中國財新製造業 PMI，8 月數據將出現小幅衰退。

市場經濟學家分析，目前整體中國經濟狀況最大的不確定性，即是美歐貿易戰所帶來的關稅壁壘，但目前此一衝擊仍尚未反映到實體經濟之中，若貿易戰關稅規模與清單擴大，對中國經濟與企業的衝擊，就將開始顯現。

本週操盤筆記 (0903-0907)
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