特斯拉未達週產6000輛目標 但第3季產能可望如期

截至 8 月底，特斯拉 (TSLA-US) 自我設定的目標是每週生產 6000 輛 Model 3 型電車，第 3 季總產量為 5 萬輛至 55000 輛。但根據初步的統計資料，特斯拉的週產能目標 6000 單輛未能達標，但第 3 季總目標可望達成。

根據《Electrek》報導，特斯拉本季生產記錄正按計劃進行，但略微落後於野心勃勃的 Model 3 目標。

報導引述熟悉特斯拉生產線的可靠來源指出，特斯拉在 8 月的最後一周 (從 24 日到 31 日) 生產了大約 6400 輛電動車，其中 Model 3 約占 4300 輛。