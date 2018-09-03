高雄「綠鐵票倉」恐變天？藍綠勝負關鍵是這個

距離選戰僅剩不到 3 個月時間，國民黨高雄市長參選人韓國瑜聲勢逐漸高漲，「鐵綠票倉」高雄選情擾動，讓民進黨參選人陳其邁岌岌可危。不過，現在高雄選情藍綠勝負關鍵就在於，看候選人誰能在最短時間內「整合完畢」，即有可能成為贏家。

此次 823 暴雨讓南台灣淹大水，恐衝擊年底選情，代理高雄市長許立明率領市府團隊積極投入災後復原工程，縱使有心協助選戰也是心有餘而力不足，坐擁主場卻無法完全發揮其優勢，也是民進黨參選人陳其邁將面臨的挑戰。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜口才犀利、 反應敏捷，是媒體版面寵兒，不過藍軍基層似乎自顧不暇，仍停留在看熱鬧階段，即便韓國瑜有三頭六臂，仍無法帶動組織基層奧援，就較難在選戰中有所斬獲，就算再多的曝光度，恐也只是外界看熱鬧的新聞議題，全是「空氣選票」罷了。