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政治

高雄「綠鐵票倉」恐變天？藍綠勝負關鍵是這個

編輯中心／綜合報導2018/09/03 08:10
▲年底大選高雄藍綠勝負關鍵就在於，兩位候選人誰能在最短時間內整合完畢，就有可能贏得最終選戰。（圖／ NOWnews 資料照）
▲年底大選高雄藍綠勝負關鍵就在於，兩位候選人誰能在最短時間內整合完畢，就有可能贏得最終選戰。（圖／ NOWnews 資料照）

距離選戰僅剩不到 3 個月時間，國民黨高雄市長參選人韓國瑜聲勢逐漸高漲，「鐵綠票倉」高雄選情擾動，讓民進黨參選人陳其邁岌岌可危。不過，現在高雄選情藍綠勝負關鍵就在於，看候選人誰能在最短時間內「整合完畢」，即有可能成為贏家。

此次 823 暴雨讓南台灣淹大水，恐衝擊年底選情，代理高雄市長許立明率領市府團隊積極投入災後復原工程，縱使有心協助選戰也是心有餘而力不足，坐擁主場卻無法完全發揮其優勢，也是民進黨參選人陳其邁將面臨的挑戰。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜口才犀利、 反應敏捷，是媒體版面寵兒，不過藍軍基層似乎自顧不暇，仍停留在看熱鬧階段，即便韓國瑜有三頭六臂，仍無法帶動組織基層奧援，就較難在選戰中有所斬獲，就算再多的曝光度，恐也只是外界看熱鬧的新聞議題，全是「空氣選票」罷了。

回顧 2008 年大選馬英九對上謝長廷，馬英九在原高雄縣輸了 20567 票，但在原高雄市贏得 28885 票。若比照當年情況，韓國瑜應當加強「原高雄縣」這部分弱點，近日他打算整合地方資源，擬把重心放在「三山地區」（旗山、岡山、鳳山），避免這些區域選票差距過大。

此外，要如何讓選民看見韓國瑜的準備與高度，這點格外重要，也是韓國瑜陣營值得深思的議題；而陳其邁本身處於守勢，僅需整合民進黨在高雄的在地優勢。目前高雄藍綠勝負關鍵就在於，兩位候選人誰能在最短時間內整頓完畢，就有可能贏得這場選戰。

關鍵字高雄市長選舉陳其邁韓國瑜民進黨國民黨
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