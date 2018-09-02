盤前財經大事搶先讀2018年9月3日

韓國、中國面板廠積極擴建 OLED 面板產能，台廠卻興趣缺缺，面板雙虎在 Touch Taiwan 展會上大尬 Mini LED 技術，與 OLED 相抗衡，友達 (2409-TW) 強調，Mini LED、Micro LED 都是未來重要的商機所在，群創 (3481-TW) 更是嗆聲要用 Mini LED 把 OLED 給 KO 掉，現在是一場革命的開始。 閱讀全文...

元太電子標籤成長快 + 跨足智慧交通、醫療 法人上調獲利預估

元太 (8069-TW) 認為電子紙是物聯網最佳的人機介面，積極布局新零售領域，看好電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL)，法人看好下半年旺季可期，且對權利金的看法轉佳，調高今年獲利預估，預估毛利率 40.73%，每股純益 2.42 元，維持買進評等，目標價 51.4 元。閱讀全文...

台塑四寶 8 月營收將公布 台化、南亞營運看俏

台塑四寶將於周四 (6 日) 召開業績說明會，台化 (1326-TW) 塑料產品邁入旺季，加上 PTA 產品利差持續攀揚，8 月業績表現將會優於 7 月，第 3 季展望樂觀，而南亞 (1303-TW) 則受惠電子材料產品步入旺季，化工產品價量齊揚，且聚酯產品可望全產全銷，預期 8 月營收表現可望優於 7 月，雙寶可望成為四寶中，8 月營運表現最亮眼者。閱讀全文...

小心！ 9 月美股常入坑 今年危險格外多

總結過去多年來美股每月的表現不難發現，九月是美國股市表現最差的一個月。而今年，由於美國中期選舉在即、美國與一系列重要貿易夥伴的摩擦不斷升級以及其他重要因素交織，九月美股面臨的不確定性更大。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉強勢美元只是前菜？財政懸崖才是天鵝？

一個國家財政與債務危機是否會，削弱這個國家貨幣的長期購買力？如果答案是肯定，則美元因為財政問題而轉為弱勢時，就不能以貨幣、外匯貿易效應去衡量了。在 2018 年 8 月底之際，除了中國人民幣匯率與股市令人忐忑不安外；美國政治 11 月 6 日的國會期中選舉，之後就要在年底面對赤字預算。閱讀全文...