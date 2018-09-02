NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈東區精品名店接連撤離　她揭密主因駕駛反應不及！男童路邊竄出遭撞飛超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

盤前財經大事搶先讀2018年9月3日

鉅亨網2018/09/03 07:57
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews
今日操盤前瞻

法說會：匯僑
除權息：華友聯、宜特、華孚、伊雲谷、泰金寶 - DR

〈觀察〉面板雙虎尬 Mini LED 發動技術的革命

韓國、中國面板廠積極擴建 OLED 面板產能，台廠卻興趣缺缺，面板雙虎在 Touch Taiwan 展會上大尬 Mini LED 技術，與 OLED 相抗衡，友達 (2409-TW) 強調，Mini LED、Micro LED 都是未來重要的商機所在，群創 (3481-TW) 更是嗆聲要用 Mini LED 把 OLED 給 KO 掉，現在是一場革命的開始。閱讀全文...

元太電子標籤成長快 + 跨足智慧交通、醫療 法人上調獲利預估

元太 (8069-TW) 認為電子紙是物聯網最佳的人機介面，積極布局新零售領域，看好電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL)，法人看好下半年旺季可期，且對權利金的看法轉佳，調高今年獲利預估，預估毛利率 40.73%，每股純益 2.42 元，維持買進評等，目標價 51.4 元。閱讀全文...

台塑四寶 8 月營收將公布 台化、南亞營運看俏

台塑四寶將於周四 (6 日) 召開業績說明會，台化 (1326-TW) 塑料產品邁入旺季，加上 PTA 產品利差持續攀揚，8 月業績表現將會優於 7 月，第 3 季展望樂觀，而南亞 (1303-TW) 則受惠電子材料產品步入旺季，化工產品價量齊揚，且聚酯產品可望全產全銷，預期 8 月營收表現可望優於 7 月，雙寶可望成為四寶中，8 月營運表現最亮眼者。閱讀全文...

小心！ 9 月美股常入坑 今年危險格外多

總結過去多年來美股每月的表現不難發現，九月是美國股市表現最差的一個月。而今年，由於美國中期選舉在即、美國與一系列重要貿易夥伴的摩擦不斷升級以及其他重要因素交織，九月美股面臨的不確定性更大。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉強勢美元只是前菜？財政懸崖才是天鵝？

一個國家財政與債務危機是否會，削弱這個國家貨幣的長期購買力？如果答案是肯定，則美元因為財政問題而轉為弱勢時，就不能以貨幣、外匯貿易效應去衡量了。在 2018 年 8 月底之際，除了中國人民幣匯率與股市令人忐忑不安外；美國政治 11 月 6 日的國會期中選舉，之後就要在年底面對赤字預算。閱讀全文...

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美元美股面板雙虎台塑四寶元太headline
川普再強硬 美國製造依然無...台灣主要報紙重要財經新聞 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan