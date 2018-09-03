法國墓園不可怕 旅遊景點反多幽魂傳說

巴黎甚至有拉謝茲神父墓園（Cimetiere duPere-Lachaise）、蒙馬特墓園（Cimetiere deMontmartre）等地成為景點，園方會準備名人墳墓的地圖供遊客一一探訪，居民週末也會在墓園散步，沒有特別忌諱。

法國人多信仰天主教，一般相信人死後，靈魂不會在人世徘徊，墓園只是安放遺體、悼念逝者的地方，並不可怕。

（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）法國人基於宗教觀，多視墓園為單純悼念故人的地方，並不特別忌諱，與亞洲人的觀念相異。反倒是帝王宮殿、修院等諸多遊客往來的歷史景點，不乏繪聲繪影的幽魂傳聞。

法國雖然沒有宗教意義上的鬼，但在文學創作或民間傳說中，則有幻化人形的幽魂（fantome）。

例如傳說的「白衣女」（dame blanche），她們的角色通常是預告某人的死亡，或為了某種原因而在古堡裡流連不去。

法國王室歷史複雜，古堡、古蹟眾多，穿鑿附會的民間傳說也很多。西北部厄爾省（Eure）的莫特瑪修院（abbaye de Mortemer）號稱是法國最知名的有幽魂流連的修院，傳聞身穿白衣的皇后瑪蒂爾達（Mathilde l’Emperesse）幽魂會於滿月夜徘徊。

這座修院建於12世紀，如今建築大部分已頹圮，被政府列為歷史建築。

修院官方網站說明，除了白衣女之外，此地還有在法國大革命時期遭屠殺的4名教士幽魂出沒的傳聞，雖曾於1921年驅魔，但仍有人自稱聽到無人房間裡的腳步聲和低語聲、無供暖的小教堂總是暖和等奇異事件，直到現在，也不時發生一些電話線錯亂、水壓時高時低卻查不出原因等現象。

當地對這些傳說不以為忤，反而當作觀光賣點，9月的每個週六都舉辦「幽魂之夜」，內容包括夜遊和戲劇表演，修院地下室還有一個傳說與幽魂展覽館。

在大巴黎地區，深受觀光客喜愛的凡爾賽宮小翠安榮（Petit Trianon）花園，傳說也有幽魂出沒。

1901年8月10日，兩名英籍遊客在花園附近迷路，遇到幾個穿著打扮為18世紀模樣的人替他們指路，周圍環境和氣氛都有一種違和感，後來再訪也遍尋不著當時看過的景觀，往後每隔數十年，就有人又聲稱遇到類似情況。

巴黎市中心的杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）也有陰魂不散的故事。傳說16世紀時，王后凱薩琳麥迪奇（Catherine de Medici）聽信讒言，認定一名在杜樂麗宮附近工作的屠夫知道許多宮廷祕辛，下令割斷這名屠夫的喉嚨。

這名屠夫不甘枉死，斷氣前揚言「做鬼也要回來」，從此杜樂麗宮開始流傳，有個「全身血紅的矮子」在暗夜晃蕩，看到的人都會遭逢不幸，直到1871年杜樂麗宮被大火焚燒3天全毀後，他的身影才不再出現。

這些傳說的幽魂，有的身穿生前時代的服裝，有的穿著象徵裹屍布的白色長衣，也有的腳不踏地，如雲霧般飄來飄去，如暗影般難以捉摸，與亞洲文化有關的鬼概念相似。(編輯：陳永昌)1070903