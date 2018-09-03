台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月3日

財政部將發減稅紅包，擬修改基本生活費用計算方式，將綜合所得稅中，薪資所得特別扣除額（今年為 20 萬元）排除。調整後，受惠戶數將從 21.93 萬戶大幅提高為 149.63 萬戶，並將追溯自今年 1 月 1 日起施行，換言之，明年 5 月申報綜所稅時即可適用。

台股新措施確定。金管會主委顧立雄接受本報專訪時透露，最快今（3）日即會對外宣布，確定台股將改採「逐筆交易」模式，取代現行每五秒集合競價的交易，但顧及投資人權益，將有 15～18 個月的籌備及適應期，預計 2020 年才會正式上路。