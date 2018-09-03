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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月3日

鉅亨網2018/09/03 08:09
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財政部將發減稅紅包，擬修改基本生活費用計算方式，將綜合所得稅中，薪資所得特別扣除額（今年為 20 萬元）排除。調整後，受惠戶數將從 21.93 萬戶大幅提高為 149.63 萬戶，並將追溯自今年 1 月 1 日起施行，換言之，明年 5 月申報綜所稅時即可適用。

台股新措施確定。金管會主委顧立雄接受本報專訪時透露，最快今（3）日即會對外宣布，確定台股將改採「逐筆交易」模式，取代現行每五秒集合競價的交易，但顧及投資人權益，將有 15～18 個月的籌備及適應期，預計 2020 年才會正式上路。

蘋果新 iPhone 發表倒數約一周時間，德意志、里昂、天風國際證券磨拳霍霍，看好新品循環力道，加上「股神」巴菲特增持蘋果持股，國外調研機構 Loup Ventures、GBH Insights 都發布支持換機潮調查結果，三大利多齊聚，蘋果成熟行情可望報到。


經濟日報

財部將發減稅紅包
蘋概股加薪 和碩第一發
華固地上權案勝訴 住戶解套

工商時報

台股逐筆交易今拍板
新 iPhone 三利多 催熟蘋果行情
大陸金融業 半年裁員 3.2 萬人

聯合報

團保理賠擬限受益人
亞股看門道 下半年 5 重點
彭博：美想壓垮陸經濟 簡直蠻幹

蘋果日報

防堵寶佳林陳海 永豐金雙面備戰
趨勢大師：美國經濟佳 布局低評價個股
全球平衡型基金 退休族首選

中國時報

國發基金投資 46 企業 逾 4 成虧損
台船、陽明虧大 官派董座照樣肥
都更案創紀錄 挑戰全年百件

自由時報

閃避貿易戰 中國台商匯回創高
審查嚴＋貿易戰 Ａ股掛牌退燒
川普嗆︰NAFTA 不是非要加拿大不可
 

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盤前財經大事搶先讀2018...台股盤前─蘋果新機亮相前 ...

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