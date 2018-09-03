曾俊欣拚美網青少年冠軍 首輪輕騎過關

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）台灣網球小將曾俊欣力拚大滿貫青少年單打連3冠，名列美網青少年組男單頭號種子的他，今天首輪賽事迎戰地主選手柯達特，不到一小時便以6比2、6比0直落二獲勝，晉級次輪。

17歲的曾俊欣目前為青少年世界球王，今年在大滿貫賽表現出色，1月先在澳洲網球公開賽獲青少年組男單亞軍，接著在6月法國網球公開賽、7月溫布頓網球錦標賽，連奪2座青少年男單冠軍。明年將轉職業的曾俊欣曾說，希望在美國網球公開賽為台灣再添一座冠軍。

曾俊欣為此提早到紐約備戰，期間與保加利亞的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）、奧地利的提姆（Dominic Thiem）等名將練習，切磋球技。