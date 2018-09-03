產業供應鏈可否去脫歐化？英鎊大跌容易 大漲緩慢 脫

面臨脫歐問題，近期任何風吹草動都將影響英鎊及投資人觀感。

由於歐盟首席談判代表 Michel Barnier 上週承諾向英國提供前所未有的合作夥伴關係，使該貨幣飆升約 1%。然而，因 Barnier 卻不是第一次說出此言論，而英國及歐盟雙方也都先打預防針，表示會有談判破局的風險，代表市場對任何脫歐新聞越來越敏感。

同時，Barnier 也表示，「建議產業將供應鏈去脫歐化」。

英鎊兌美元週日 (2 日) 以 1.29266 美元收盤。

英鎊日線趨勢圖 / 圖：xe

雖然市場仍然認為交易破局的可能性極低，但由於英國國會從夏季休會期間的進展不大，還是會使投資人緊張。任何擬議的英國脫歐協議都必須由英國議會在 3 月份「正式」脫歐前進行投票通過。

在英國脫歐秘書長 Dominic Raab 承認談判達成協議的最後期限 10 月份可能會被延遲後，便有傳出 11 月份英國和歐盟的緊急峰會，以及原定於 10 月和 12 月舉行的兩次會議。