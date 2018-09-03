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台股盤前─蘋果新機亮相前 貿易戰陰霾壓抑多頭士氣

鉅亨網2018/09/03 08:16
鉅亨網 / NOWnews
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台股上周五終場下跌 29.81 點，以 11063.94 點作收，隨著國際股市處在高檔整理態勢，今 (3) 日亞股早盤狹幅震盪、漲跌互見，法人指出，由於川普可能將公布公布第三波貿易戰清單的實施時間，預料在此之前觀望氣氛將持續瀰漫，成交量難以明顯放大，台股短期大漲不易，但可望透過短線強勢的細族群緩步墊高下方支撐。

三大法人上周五合計買超 37.49 億元，其中，外資和陸資買超 36.48 億元，自營商買超 1.19 億元，僅投信賣超 0.18 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6416 口至 20141 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 7104 口至 46483 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3785 口至 18336 口。

法人認為，外資和自營商選擇權偏空布局，要提防大盤回測支撐。

美股方面，道瓊工業平均指數上周五收低 22.10 點或 0.09% 至 25964.82；Nasdaq 指數收高 21.17 點或 0.26% 至 8109.54；S&P500 指數收高 0.39 點或 0.01% 至 2901.52；費城半導體指數收高 8.03 點或 0.58% 至 1401.20。

其中，Nasdaq 和 S&P500 在上周創新高點，主要是因蘋果單周上漲 5.3%，帶動主要指數走高，法人認為，隨著蘋果新機發表在即，蘋概股引領多頭攻勢值得期待。

蘋果將在美國時間 12 日發表新一代 iPhone，業界預估，新 iPhone 將於 21 日開賣，台灣也是首波銷售市場，而今年 iPhone 資費有新意，搭配購機雙飽門檻降至 999 元，是歷年 iPhone 主打資費首次低於千元關卡。

另一方面，由於市場預期新 iPhone 將加入全新配色金色來刺激銷量，機殼廠鴻準、可成和鎧勝等蘋概股有望受惠，其中，鎧勝首度切入 iPhone 供應鏈，供應 LCD 版機殼。

2018 國際半導體展即將在 9 月 5 日開展。今年將有超過 2000 個攤位展出，規模是歷屆最大，半導體設備廠近來股價表現受到期待。

全球第二大工具機展「IMTS 芝加哥工具機展」將於 9 月 10 日登場，由於川普高喊美國製造，今年參展廠商爆棚，台廠也有 128 家出席，包括上銀、亞德客 - KY、全球傳動、力山、直得、百德和東台等。

歐盟對大陸太陽能廠實施的限量限價措施，可能在今天到期後不再展延，台灣太陽能業高層示警，大陸太陽能業者在歐洲市場競爭力將增加，市場可能再陷殺價競爭戰。

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