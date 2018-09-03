台股盤前─蘋果新機亮相前 貿易戰陰霾壓抑多頭士氣

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6416 口至 20141 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 7104 口至 46483 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3785 口至 18336 口。

三大法人上周五合計買超 37.49 億元，其中，外資和陸資買超 36.48 億元，自營商買超 1.19 億元，僅投信賣超 0.18 億元。

台股上周五終場下跌 29.81 點，以 11063.94 點作收，隨著國際股市處在高檔整理態勢，今 (3) 日亞股早盤狹幅震盪、漲跌互見，法人指出，由於川普可能將公布公布第三波貿易戰清單的實施時間，預料在此之前觀望氣氛將持續瀰漫，成交量難以明顯放大，台股短期大漲不易，但可望透過短線強勢的細族群緩步墊高下方支撐。

法人認為，外資和自營商選擇權偏空布局，要提防大盤回測支撐。

美股方面，道瓊工業平均指數上周五收低 22.10 點或 0.09% 至 25964.82；Nasdaq 指數收高 21.17 點或 0.26% 至 8109.54；S&P500 指數收高 0.39 點或 0.01% 至 2901.52；費城半導體指數收高 8.03 點或 0.58% 至 1401.20。

其中，Nasdaq 和 S&P500 在上周創新高點，主要是因蘋果單周上漲 5.3%，帶動主要指數走高，法人認為，隨著蘋果新機發表在即，蘋概股引領多頭攻勢值得期待。

蘋果將在美國時間 12 日發表新一代 iPhone，業界預估，新 iPhone 將於 21 日開賣，台灣也是首波銷售市場，而今年 iPhone 資費有新意，搭配購機雙飽門檻降至 999 元，是歷年 iPhone 主打資費首次低於千元關卡。

另一方面，由於市場預期新 iPhone 將加入全新配色金色來刺激銷量，機殼廠鴻準、可成和鎧勝等蘋概股有望受惠，其中，鎧勝首度切入 iPhone 供應鏈，供應 LCD 版機殼。

2018 國際半導體展即將在 9 月 5 日開展。今年將有超過 2000 個攤位展出，規模是歷屆最大，半導體設備廠近來股價表現受到期待。

全球第二大工具機展「IMTS 芝加哥工具機展」將於 9 月 10 日登場，由於川普高喊美國製造，今年參展廠商爆棚，台廠也有 128 家出席，包括上銀、亞德客 - KY、全球傳動、力山、直得、百德和東台等。

歐盟對大陸太陽能廠實施的限量限價措施，可能在今天到期後不再展延，台灣太陽能業高層示警，大陸太陽能業者在歐洲市場競爭力將增加，市場可能再陷殺價競爭戰。