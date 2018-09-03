電子重回台股主流 貿易戰是最大變數

（中央社記者韋樞台北3日電）台股上週受惠台積電大漲，電子股重回主流，推升指數重回11000點。法人表示，9月上半月需觀察電子股被動和蘋概族群，以及美中貿易新變數。

上週傳出格芯(GlobalFoundries)放棄開發7奈米製程技術，法人普遍看好台積電製程技術領先優勢更穩固，將贏得更多客戶青睞，如超微(AMD)即將7奈米製程產品轉由台積電代工生產；而台股也在台積電領軍大漲下，全週指數大漲254點。

法人表示，晶圓代工等權值股扮演大盤重要推手，帶動電子股重返主流，相對其他各主要指數繼8月初以來的高點後回檔整理。進入9月後，電子股仍需觀察被動族群能否續彈，以及蘋果新機13日亮相時蘋概股表現，預期指數持續區間震盪，類股輪流表現。