NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈駕駛反應不及！男童路邊竄出遭撞飛聚焦兩變數　台幣貶一度近30.8超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

電子重回台股主流 貿易戰是最大變數

中央社2018/09/03 08:26
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北3日電）台股上週受惠台積電大漲，電子股重回主流，推升指數重回11000點。法人表示，9月上半月需觀察電子股被動和蘋概族群，以及美中貿易新變數。

上週傳出格芯(GlobalFoundries)放棄開發7奈米製程技術，法人普遍看好台積電製程技術領先優勢更穩固，將贏得更多客戶青睞，如超微(AMD)即將7奈米製程產品轉由台積電代工生產；而台股也在台積電領軍大漲下，全週指數大漲254點。

法人表示，晶圓代工等權值股扮演大盤重要推手，帶動電子股重返主流，相對其他各主要指數繼8月初以來的高點後回檔整理。進入9月後，電子股仍需觀察被動族群能否續彈，以及蘋果新機13日亮相時蘋概股表現，預期指數持續區間震盪，類股輪流表現。

法人也特別提醒投資人注意美中貿易戰的新變化，以及對台股相關族群的影響。

法人指出，美國總統川普打算對中國輸美2000億美元商品課徵更多關稅，引發投資人憂慮，使得歐洲股市上週五第2天收黑，英德法股均下跌逾1%；美股上週五漲跌互見，美加在週末前未達成貿易協議，股市成交量縮，道瓊工業指數收低，那斯達克指數小漲。

法人強調，美國對中國課徵2000億美元高關稅的評議期將於9月6日結束，川普計畫屆時啟動相關關稅措施，陸股首當其衝，台股在中國大陸設廠的電子股將受影響，後續表現仍須再觀察。（編輯：鄭雪文）1070903

天氣晴朗中午前後偏熱 山區...利比亞首都南郊監獄暴亂 約...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan