限量！日燒烤名店「台灣牛」蓋飯　澎湖鮮魚當日空運直送

各大燒烤店搶推日本和牛，但來自日本千葉的燒烤人氣店­卻大推台灣牛、雲林究好豬，及每日新鮮直送的澎湖鮮魚，將台灣在地食材用日式料理手法重新詮釋，每日限量供應。



▲業者向澎湖當地魚販直接進貨，每日新鮮空運至台北的當季鮮魚。（圖／記者陳致宇攝）