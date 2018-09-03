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限量！日燒烤名店「台灣牛」蓋飯　澎湖鮮魚當日空運直送

記者陳致宇／台北報導2018/09/03 11:39
▲日本燒肉名店使用台灣牛製作日式牛排重，每日限量 10 份，售完為止。（圖／記者陳致宇攝）
▲日本燒肉名店使用台灣牛製作日式牛排重，每日限量 10 份，售完為止。（圖／記者陳致宇攝）

各大燒烤店搶推日本和牛，但來自日本千葉的燒烤人氣店­卻大推台灣牛、雲林究好豬，及每日新鮮直送的澎湖鮮魚，將台灣在地食材用日式料理手法重新詮釋，每日限量供應。


▲業者向澎湖當地魚販直接進貨，每日新鮮空運至台北的當季鮮魚。（圖／記者陳致宇攝）

日本千葉燒烤品牌鳥丈 TORIJO ， 2016 年 9 月以「鳥丈爐端燒」之名首度跨海來台，即日起推出一系列以台灣食材為主的日系料理，包含使用台灣牛的日式牛排重、澎湖空運季節鮮魚的海魚荒煮、雲林究好豬的日式燒烤。


▲荒煮澎湖季節鮮魚以整尾魚搭配蔬菜燉煮，下酒或下飯都相當適合。（圖／記者陳致宇攝）

業者表示，雲林虎尾「芸彰牧場」養殖的台灣牛，邊聽音樂邊吃天然水果蔬菜成長，再加上經閹割程序，使牛隻肉質相對軟嫩，尤其是沙朗部位，肉質細嫩、油花分布均勻，吃得到台灣牛香甜風味，同時保持鮮腴軟嫩的口感。


▲慶祝來台展店 2 周年，推出串燒綜合拼盤約 7 折優惠。（圖／記者陳致宇攝）


▲店家自製竹莢魚一夜干，特殊手法碳烤口感鮮嫩不乾柴。（圖／記者陳致宇攝）

為慶祝來台展店 2 周年，即日起至 9 月 30 日推出串燒綜合拼盤約 7 折優惠，每日限量 10 份；台灣牛製作的牛排重套餐每日限量 10 份，售完為止。

關鍵字台灣牛燒烤鳥丈牛排澎湖究好豬美食
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