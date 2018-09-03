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中央社

投資人小心 歷年來美股9月最弱

中央社2018/09/03 08:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北3日電）根據統計，自1980年以來，美股每到9月表現就相對弱勢，投信表示，美國可能再度升息、貿易戰持續、美股價值面偏貴等變數，在在考驗美股後市表現。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，美股在8月成功迎來史上最漫長牛市後，在邁入9月前夕似乎有踩剎車的跡象，受到美國將提前在9月初再對中國大陸商品加徵關稅的利空影響，搭配美股價格隨指數頻創新高後顯得偏貴，為市場多頭部隊提供下車藉口，加上適逢週末長假前夕交投清淡而增加市場賣壓。

陳若梅指出，近期投資氣氛轉趨保守，觀察歷史經驗也有跡可循，統計1980年以來美股各月份表現，美股9月平均跌幅達0.61%，是一年之內表現最為弱勢的月份，眼見短線美中貿易戰再升級，還有美國聯邦準備理事會(Fed)9月有望再進一步升息，諸多變數齊發，消息面一有風吹草動，美股自然容易淪為資金提款首要標的，也勢必牽動全球金融市場敏感投資神經。

陳若梅強調，儘管短線不確定性升溫恐導致市場波動，但美國經濟穩健擴張，並持續扮演全球景氣火車頭角色，其中新興亞洲企業獲利表現有望最為受惠，看好美股和亞股長線仍有表現空間，短線上，如何控制波動反而成為投資首要之務。（編輯：郭萍英）1070903

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