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政治

姚文智支持度「暴漲近3倍」？柯P憋笑：下一題

編輯中心／綜合報導2018/09/03 09:34
▲台北市長柯文哲出席內湖再生家具特賣會活動，面對媒體詢問有關姚文智民調大幅成長問題，當場憋笑直問「下一題」。（圖／ NOWnews 資料照，記者林柏年攝）
▲台北市長柯文哲出席內湖再生家具特賣會活動，面對媒體詢問有關姚文智民調大幅成長問題，當場憋笑直問「下一題」。（圖／ NOWnews 資料照，記者林柏年攝）

九合一大選剩下短短不到 3 個月時間，藍綠雙方為拚選票火力全開。近日有媒體民調指出，民進黨台北市長參選人姚文智支持度從原本的 5.3％ 暴漲至 14.9％ ，成長近 3 倍。台北市長柯文哲昨（ 2 ）日受訪時聽聞此一消息，忍不住憋笑無法回應，追問「下一題！」


▲民進黨台北市長參選人姚文智支持度從原本的 5.3％ 暴漲至 14.9％ ，成長近 3 倍。（圖／記者林柏年攝，2018.08.29）

根據日前媒體民調顯示，台北市長柯文哲支持度 33.43％ 、國民黨參選人丁守中 24.71％ 、民進黨參選人姚文智 14.9％ 、無黨籍參選人李錫錕 2.35％ 。另外有高達 24.61％ 民眾未表態。一路不被看好的姚文智支持度從原本的 5.3％ 暴漲至 14.9％ ，成長近 3 倍，令外界嘖嘖稱奇。


▲國民黨台北市長參選人丁守中。（資料照／記者林柏年攝）

曾喊話選輸就要退出政壇的姚文智，雖民調結果仍遠輸第一名的柯文哲，不過已經與敵對藍軍丁守中拉近距離，對綠營來說也是一線生機。

柯文哲昨出席內湖再生家具特賣會活動，媒體詢問關於人氣始終低迷的姚文智民調支持度大幅上升，是否意味綠營基本盤逐漸歸隊？柯文哲則憋笑，媒體追問，是否認為民調結果不準？柯文哲不願意做出正面回應，直回「有沒有下一題？」

關鍵字柯文哲姚文智丁守中民調台北市長選戰
高雄綠鐵票恐崩盤？勝負關鍵是這個吳音寧提新版市場改建　他曝其用意

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