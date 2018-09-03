iPhone新3款 尺寸規格一一曝光

蘋果iPhone新品外界千呼萬喚。蘋果證實將於美國時間9月12日舉行年度秋季發表會，外媒預期，其中5.8吋和6.5吋新款有機發光二極體（OLED）版iPhone將命名為iPhone XS。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果發表會iPhone新品將於美國時間9月12日亮相。外媒報導，3款新iPhone在尺寸、電池容量、螢幕解析度、處理器和記憶體等規格，逐步浮出檯面。

從螢幕解析度來看，報告推測，這兩款OLED版iPhone螢幕解析度約2435 x 1125。

在電池容量部分，分析師日前預期，6.5吋版iPhone電池容量可能有3300到3400mAh，5.8吋版電池容量約2700到2800mAh，6.1吋版電池容量約2600到2700mAh。

市場預期今年3款新iPhone預估都將具備「瀏海」全螢幕設計、TrueDepth相機、臉部辨識Face ID、快速充電以及無線充電功能。6.1吋版和6.5吋版新品均可能有單SIM卡和雙SIM卡的選項。

在處理器部分，分析師預估，3款新iPhone都將採用蘋果自家設計、台積電（2330）代工的A12處理器，6.1吋版可能內建容量3GB的RAM記憶體，另兩款內建4GB容量記憶體。

市場一般預期，蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約50%。（編輯：鄭雪文）1070903