美駐古巴中國外交官罹怪病 微波武器疑元凶

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國「紐約時報」（NYTimes）報導，30多名駐古巴和中國的美國外交官員和家屬日前遭遇神秘疾病襲擊，醫師和科學家愈來愈懷疑非傳統的微波武器攻擊是元凶。
受害者紛紛表示曾在飯店房間或家中聽到超高頻聲音，之後出現噁心、嚴重頭痛、疲勞、頭暈、睡眠問題和聽力受損等症狀。
紐時昨天報導，醫療團隊研究其中21人在古巴罹患怪病的案例，3月在美國醫學會期刊（JAMA）公布報告，但當中並未提到微波武器是主因。
不過研究主筆、賓州大學腦損傷修復中心主任史密斯（Douglas Smith）告訴紐時，微波武器現在被視為元凶，研究團隊愈來愈相信外交官員腦部受損。
紐時引述他的話報導說：「大家一開始相當懷疑，但現在都認為事有蹊蹺。」
美國國務院和聯邦調查局（FBI）都未公開指出微波武器是元凶。紐時報導說，仍有許多疑團未解，例如誰可能是幕後黑手及攻擊動機。
報導說，分析人士引述弗雷效應（Frey effect），這是以美國科學家弗雷（Allan Frey）命名，他1960年發現微波能讓受害者以為聽到鈴聲和嗡嗡聲之類的噪音甚或是人聲，就連失聰者也會受害。
現年83歲的弗雷告訴紐時，有可能是支持俄羅斯的古巴人發動微波攻擊，目的是破壞古巴和美國日益熱絡的關係。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070903