美駐古巴中國外交官罹怪病 微波武器疑元凶

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國「紐約時報」（NYTimes）報導，30多名駐古巴和中國的美國外交官員和家屬日前遭遇神秘疾病襲擊，醫師和科學家愈來愈懷疑非傳統的微波武器攻擊是元凶。

受害者紛紛表示曾在飯店房間或家中聽到超高頻聲音，之後出現噁心、嚴重頭痛、疲勞、頭暈、睡眠問題和聽力受損等症狀。

紐時昨天報導，醫療團隊研究其中21人在古巴罹患怪病的案例，3月在美國醫學會期刊（JAMA）公布報告，但當中並未提到微波武器是主因。

不過研究主筆、賓州大學腦損傷修復中心主任史密斯（Douglas Smith）告訴紐時，微波武器現在被視為元凶，研究團隊愈來愈相信外交官員腦部受損。