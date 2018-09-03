馬光-KY旗下華光醫療控股啟動IPO 3年內掛牌

馬光-KY總經理黃傳勝表示，考量地理版塊醫療發展進程不同，將3個營運主體天藥馬光、新加坡國際管理學院、萊佛士醫管整合至持股100%的華光醫療控股(簡稱華光-KY)項下，並啟動此子公司華光-KY股票上櫃計畫，今天與國泰證券正式簽訂華光-KY股票上市櫃輔導合約，預計3年內完成上市櫃掛牌目標。

馬光-KY集團旗下有23間中醫診所及具有200多年歷史老店黃耀南中藥行，在新加坡是規模最大的連鎖中醫集團。

馬光集團2011年跨入中國天津連鎖社區醫療市場，旗下天藥馬光深耕中國6年擁有13家具醫保資格社區型診所，是中國政府唯一指定合作建設民營連鎖醫療網點，2016年起獲得天津市政府給予的糖尿病管理資格，為天津市唯一一家民營機構可承接糖尿病慢病管理的獨家網點。

2014年購買於2000年設立的「新加坡國際管理學院」，以培訓醫院營運管理教育課程，並建構健康照護資源整合的品牌平臺「馬光醫療網」，成功跨入門檻最高的醫療與教育產業。

看好未來智慧醫保的趨勢，馬光2018年6月轉投資台灣展望亞洲科技公司，將陸續推出「醫療雲」、「照護雲」、「諮詢雲」、「候診雲」等雲端整合方案。

華光-KY則整合大陸社區連鎖實體通路醫療院所、以及搭配移動互聯網和人工智能等互聯網技術的在線醫療服務，再加上培訓大陸連鎖醫療院所醫護高管人員教育課程與醫管等營運範疇。（編輯：郭萍英）1070903