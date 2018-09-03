美股多空對決 獲利高檔難再？分析師籲往海外投資

華爾街剛剛結束多年來最佳的 8 月表現，標準普爾 500 指數在自 2014 年以來的最佳 8 月中漲幅超過 3%，而納斯達克指數更是 18 年來最佳。

一位分析師指出，美股未來再好恐怕也不過如此，這反而可能是問題所在。

Russell Investments 客戶投資策略總監 Mark Eibel 表示，「短期數據看起來不錯，第 2 季國內生產總值修正值看來很棒，企業獲利也很好，但如果已經接近『再好也不過如此』時，那麼我們認為現在是低買高賣的最佳時機。」

Eibel 表示，美股正在進行「雙重對決」，其中利多消息對上可能很糟的前景。強勁的經濟成長和創紀錄的獲利為多頭提供了能量，而預期更高的利率和強勁的下跌動能使得空頭有悲觀的理由。