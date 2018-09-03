廣編／臺灣原住民族館傳遞原住民族文化底蘊

在曼谷國際貿易展覽中心(Bangkok International Trade & Exhibition Centre)舉辦 ，為期三天(8/30-9/1)的2018泰國臺灣形象展，日前落幕。原住民族委員會配合政府新南向政策，在2017及2018年已至菲律賓、馬來西亞及新加坡參與臺灣形象展與食品展，獲得當地民眾支持及喜愛，這次的泰國台灣形象展，原民會也率6家原住民族業者積極參展，將原住民族正向與豐富多元的文化，傳遞文創工藝與生態旅遊產業的新風貌至國際舞台。

本次泰國台灣形象展，原民會設置了「臺灣原住民族館」(Taiwan indigenous’ Hub)，以Ayoi阿優依、Uhtan’e ho mimimiyo部落心旅行兩品牌，同步推廣原住民族文創與旅遊產業，匯集來自台灣各地的原住民族業者，包括有沐光奇跡有限公司結合設計與旅遊，將紫外線變色和明信片插畫結合，讓明信片成為旅行的文化指標；河文原住民生活工場創作靈感來自於阿美族傳統智慧，檳榔葉鞘有大地賦予的色票，深淺紋路與自然光色澤，展現獨樹一幟的自然魅力；璞瓦麓創藝有限公司以鋼雕創作為主，將餐盤架設計成有漂浮感、光影美學的立體鏤空造型，置於餐桌形成一種想像空間與觀察之中靜心的氛圍；嘟順雷目原民精品館產品包括手提包、公事包、皮夾、旅行箱、側背包等多樣化精品，其工藝技巧是運用賽德克族傳統菱形 Doriq 織布與皮革所結合的現代工藝精品，秉持著「臺灣製造 ‧ 堅持傳統」的理念；那山那谷有限公司提供群山、溪水環繞的大自然露營空間，以及深潭、攀瀑的秘境溯溪，更有適合親子同遊的那山漂流；林距離健康事業股份有限公司致力於發展全人健康事業，所開發之歐思特 AUSTER專業運動訓練器材，結合原住民族阿美族圖騰，創造出歐思特核心完美—阿美族系列。