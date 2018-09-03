廣編／桃園國際雕塑創作展　於崙坪文化地景園區展出

崙坪文化地景園區原為日治時期國際電信株式會社觀音崙坪受信所，負責收發無線電和國際溝通，因此策展單位以「越界想像─崙坪迴波」為主題，邀請藝術家利用各種不同材質，如漂流木、大理石、金屬、泥土、稻梗等，以聲波、電波、波紋等圖像符號發想及創作，作為對土地的回聲，提出8件與場地精神契合的雕塑作品。

「2018桃園國際雕塑創作展」由擔任國際雕塑創作營聯盟委員的雕塑界泰斗邱泰洋老師擔任策展人，邀集國內外共8位享譽國際的藝術家齊聚一堂，共同於桃園市觀音區崙坪文化地景園區，擷取在地歷史脈絡，創作8件與場地精神互相呼應的雕塑作品，於8月25日至9月9日在該園區盛大展出。

本次展覽邀請到兩位桃園在地重量級藝術家何恆雄及李達皓，何恆雄作品「事事如意」充份展現天、地、人和諧共生與圓融處世的哲學觀，並為臺灣土地祈福；李達皓作品「綺夢綠廊」則透過綠影婆娑的光影變化讓人領略內心的平靜與美好。

另外邀請到6位國外知名藝術家：阿根廷籍埃米利亞諾‧羅德里戈‧薩科作品「埃爾斯米爾之窗」，用一扇窗將隱藏於地底下的無形電纜轉化為真實存在，揭示了「想像」才是最自由、也最美的精神活動；羅馬尼亞籍帕納依得‧西弗，作品「抒寫消失的地球」以一艘佈滿漣漪的小船，隱喻大家同在一塊土地上雖有不同迴響，但都同在一艘船上的命運共同體；賽普勒斯籍克里斯托‧連迪斯作品「愛世界的旅行」用「想像」在浩瀚的人群中鋪設一條心靈通道，連結生命中無限可能；法國籍吉爾斯‧艾波特作品「錐形延續n°6」徒手完成原應藉由重機具塑形的高難度金屬圓錐造形，跌破鋼鐵專家的眼鏡；美國籍台灣女婿畢森德作品「混沌初開」則巧妙運用臺灣農村社會時期常見的「土角」跨越時空藩籬，探討文化差異背後的共通點；保加利亞籍莉莉亞‧波蜜寇瓦作品「鏡像」透過作品所投射的情感連結與當地「博感情」並拉近人們之間的距離。

本次展出作品皆自然的融入於崙坪文化地景園區之地理景觀，使得園區成為桃園新的休憩秘境，園區並規劃有「綠野體驗區」、「庭園展銷區」、「崙坪兒童森林公園」及「客家工藝聚落」四大主題區，開放約5公頃綠地使用，歡迎來到藍天綠地、芳草如茵的崙坪文化地景園區共享藝術盛宴！

活動期間提供中、英文導覽，帶您一同近距離接觸8件精彩作品，詳情請上官網或搜尋桃園有藝思臉書專頁。