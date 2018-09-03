立法院新會期報到 黃偉哲再拔頭籌

（中央社記者范正祥台北3日電）立法院第9屆第6會期今天報到，參選台南市長的民主進步黨籍立法委員黃偉哲拔得頭籌，第一位報到，他幽默的說，「因為選情緊張，睡不著覺，焦慮的情況下，就早一點來。」

立法院新會期上午8時開始立委報到，上會期也是第一位報到的黃偉哲上午6時就到群賢樓等候。他說，擔任立委要盡職，所以一早報到。

面對媒體詢問會不會辭立委衝選情，黃偉哲說，在職每一天都要做好立委角色。

第二位報到的中國國民黨籍立委曾銘宗，上午6時30分到達，上會期是第三位報到。他說，他在立法院開議期間，平常就是這時間到，今天「順其自然」。