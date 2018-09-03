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影／家長注意！駕駛反應不及　男童從路邊竄出遭撞飛

社會中心／綜合報導2018/09/03 10:14
▲男童被撞飛後，心急的家人連忙將他抱起。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
▲男童被撞飛後，心急的家人連忙將他抱起。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

出門在外小孩真的要顧好！台中市一名男子開車行經太原路二段時，一名男童突然從路旁竄出，駕駛反應不及直接將人撞飛約 1 公尺遠。影片曝光後，網友紛紛認為男童的父母有錯在先，直呼駕駛實在太倒楣。

一名網友在臉書「爆料公社」轉貼影片，提到他原本準備熬夜加班時，看到這段影片讓他驚嚇到一直吞口水，祈願小朋友能平安，也希望網友能以祈求平安的心情及一個借鏡來看這段影片。


▲男童突然從左邊竄出，後方藍衣家屬似乎試圖阻止但已經來不及。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

影片中可見，當駕駛左轉進入太原路二段後就直線向前，但行經至一半時，從左方突然竄出了一名男童，由於距離實在太近，駕駛反應不及直接將人撞飛。一旁的家長看到孩子被撞，連忙上前抱起男童並打 119 緊急送醫。駕駛在撞到男童後，語氣無奈的說：「我根本沒有反應的時間。」


▲男童整個人遭汽車撞飛。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

影片曝光後，網友紛紛留言大罵「家長是在幹什麼？大人在對面讓小孩自己跑過去？小孩被撞才在自責？」「過馬路父母親不帶著過？」「這父母親也太失責，誇張」、「怎麼會放任小孩子跑到馬路上呢…」「希望小孩平安無事」、「小孩平安嗎？」


▲家屬第一時間把男童抱起來，網友提醒這麼做反而會造成二度傷害。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

也有網友警告「絕對不能移動傷者」、「家屬還上去抱了兩次才抱起來，最壞示範」、「不知道頸椎或其他部分有沒有骨折的情況下，根本不應該抱起來」、「這樣猛然一抱起的殺傷力恐怕更大，要是有骨骼或是頸椎傷害會加重」、「說真的，撞到不要亂移動，很危險」。

關鍵字孩童馬路父母家長
宜蘭恐怖大浪吞7人　釀4死2失蹤

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