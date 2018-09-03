影／家長注意！駕駛反應不及　男童從路邊竄出遭撞飛

出門在外小孩真的要顧好！台中市一名男子開車行經太原路二段時，一名男童突然從路旁竄出，駕駛反應不及直接將人撞飛約 1 公尺遠。影片曝光後，網友紛紛認為男童的父母有錯在先，直呼駕駛實在太倒楣。

一名網友在臉書「爆料公社」轉貼影片，提到他原本準備熬夜加班時，看到這段影片讓他驚嚇到一直吞口水，祈願小朋友能平安，也希望網友能以祈求平安的心情及一個借鏡來看這段影片。



▲男童突然從左邊竄出，後方藍衣家屬似乎試圖阻止但已經來不及。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）