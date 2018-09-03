醜蔬果端上桌 王品丰禾日麗Q4問世

（中央社記者江明晏台北3日電）王品今年在台接連開出新品牌，繼平價鐵板燒「禾樂」後，再推新品牌「享鴨」，第4季也將有以醜蔬果為號召的新品牌「丰禾日麗」問世，推廣食材不浪費。

王品宣布，下半年新品牌「丰禾日麗」，將讓格外品（規格之外的農產品）食材重回餐桌，以愛護環境的理念，讓蔬果大變身，推廣食材不浪費，預計第4季正式問世。

王品董事長陳正輝日前透露，台灣有三分之一的「醜蔬果」在原產地就被丟棄，希望喚起消費者對醜蔬果的接納，對環境也是較大幫助，而這個品牌也不是以營利為目的，是以企業社會責任為考量。