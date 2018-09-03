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中央社

醜蔬果端上桌 王品丰禾日麗Q4問世

中央社2018/09/03 09:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北3日電）王品今年在台接連開出新品牌，繼平價鐵板燒「禾樂」後，再推新品牌「享鴨」，第4季也將有以醜蔬果為號召的新品牌「丰禾日麗」問世，推廣食材不浪費。

王品宣布，下半年新品牌「丰禾日麗」，將讓格外品（規格之外的農產品）食材重回餐桌，以愛護環境的理念，讓蔬果大變身，推廣食材不浪費，預計第4季正式問世。

王品董事長陳正輝日前透露，台灣有三分之一的「醜蔬果」在原產地就被丟棄，希望喚起消費者對醜蔬果的接納，對環境也是較大幫助，而這個品牌也不是以營利為目的，是以企業社會責任為考量。

他坦言，這些醜蔬果因為運輸成本一樣，成本其實和一般蔬果相當，「考慮的也不是成本概念，而是消費者能接受的程度」。

此外，王品今年推出平價鐵板燒新品牌「禾樂」後，再推新品牌「享鴨」，並將以多品牌「Power Center複合式商店」為開店方向。

「享鴨」將落腳台北東區龍門大廈，並與「品田牧場」、「聚」共組Power Center複合式商店，希望在部分設備共用的利基下，更有效管控成本。

餐飲市場競爭，王品近年積極調整營運體質，並加快「新品牌」催生速度，但市場擔憂獲利表現，股價低迷，日前下探77元歷史低點，今天股價一度回攻80元大關。

王品2018年第2季合併營收40.4億元，營益率降至2.72%，創近2年半低點。累計上半年每股盈餘2.56元，低於去年同期3.47元。（編輯：張均懋）1070903

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