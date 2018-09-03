孫立群掌中華奧會　林昶佐：體育界永遠被國民黨控制

前行政院發言人孫立群11月將接掌中華奧會祕書長，消息傳出後，時代力量立委林昶佐2日在臉書貼文痛批，「你們這些奧會與各協會高層整天說希望政治不要干涉體育，意思就是希望體育界永遠被你們這些國民黨控制，不要社會大眾干涉、不要改革，給你們永遠搞下去就好了！」

即將接任中華奧會祕書長的孫立群，當過行政院發言人，也曾任職消費者文教基金會的執行董事兼財務長，7月底中華奧會執委會中已通過，11月他將接任中華奧會祕書長，而現任祕書長沈依婷則轉任顧問。

對此，前總統陳水扁的兒子、高雄市議員參選人陳致中也發文批評說，「找一個大統派的孫立群擔任中華奧會祕書長這麼重要的職務，著實令人吃驚擔憂！」