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政治

孫立群掌中華奧會　林昶佐：體育界永遠被國民黨控制

記者邱明玉 / 台北報導2018/09/03 10:46
▲前行政院發言人孫立群11月將接掌中華奧會祕書長。（資料照片／記者戴祺修攝）
▲前行政院發言人孫立群11月將接掌中華奧會祕書長。（資料照片／記者戴祺修攝）

前行政院發言人孫立群11月將接掌中華奧會祕書長，消息傳出後，時代力量立委林昶佐2日在臉書貼文痛批，「你們這些奧會與各協會高層整天說希望政治不要干涉體育，意思就是希望體育界永遠被你們這些國民黨控制，不要社會大眾干涉、不要改革，給你們永遠搞下去就好了！」

即將接任中華奧會祕書長的孫立群，當過行政院發言人，也曾任職消費者文教基金會的執行董事兼財務長，7月底中華奧會執委會中已通過，11月他將接任中華奧會祕書長，而現任祕書長沈依婷則轉任顧問。

對此，前總統陳水扁的兒子、高雄市議員參選人陳致中也發文批評說，「找一個大統派的孫立群擔任中華奧會祕書長這麼重要的職務，著實令人吃驚擔憂！」

陳致中指出，孫是馬政府時代的行政院發言人，但其學經歷背景完全與體育專業事務無關，這是標準的「外行領導內行」，無益於台灣拼體育發展。

陳致中說，民進黨執政後，通過國民體育法修法，目的無非是改革政治特定人士長期壟斷單項協會的亂象，讓政治的歸政治、運動的歸運動，如今中華奧會祕書長沾上政治色彩，沾藍又染紅，難道奧會也淪為國民黨附隨組織還是國台辦的代理單位嗎？

陳致中表示，孫公開反對東奧正名公投，言必稱洛桑協議，所謂正名將影響選手權益云云更是胡說八道、誤導社會。首先，公投是台灣人民的基本權利，就算公投通過，台灣仍然要向國際奧會申請，在改名之前台灣選手再怎麼不願意也只能用Chinese Taipei比賽，所以何來犧牲選手參賽權？！

陳致中強調，台灣正名公投在中國強力打壓下，已經激起台灣民間熱烈的支持迴響，大家認為這是台灣主體意識與國家認同的指標，也是反制中國最有力的武器，更是向北京、向國際大聲說出「我們不願意被阿共仔管」的民意，請問孫反對正名為台灣隊，難不成是要依循您的意識型態、支持一中模式讓台灣隊納入中國台北隊嗎？

關鍵字孫立群中華奧會陳致中陳水扁林昶佐
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