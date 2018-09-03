NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈駕駛反應不及！男童路邊竄出遭撞飛聚焦兩變數　台幣貶一度近30.8超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

調查：多數投資人相信陸股未來1年能止跌回升 但不足

鉅亨網2018/09/03 09:58
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

J.P. Morgan 週一 (3 日) 公布的一項調查數據顯示，多數中國大陸投資人認為，雖然近期陸股備受打擊，但未來 12 個月仍可望見到上漲。

上海股市堪稱今年全球股市中的末段班，今年 6 月，指數由近期高點下跌 20%，達到進入熊市的定義，今年以來下跌幅度超過 15%，股票市值蒸發近 2.5 兆美元。主因在於投資人對中國經濟成長放緩的擔憂、當局去債務及去槓桿的做法，以及與美國貿易緊張加劇的影響等等。

相比之下，美國、印度及挪威等股市正處於歷史高檔，MSCI 全球指數在 2018 年仍上漲 2.1% 。

投資人大多認為A股未來1年會上漲(圖表取自CNBC)
投資人大多認為 A 股未來 1 年會上漲 (圖表取自 CNBC)

J.P. Morgan 調查顯示，儘管今年夏天上海股市還在下跌，但在上海及北京約 200 名投資專業人士中，有 73% 的人表示，他們預計 A 股未來 12 個月為正回報。有 3 分之 1(33%) 的受訪者，預估漲幅可達到 5-15%。認為股市可以上漲超過 15% 的受訪者，共約 20%。

相較於今年的跌幅，這也代表多數人認為，A 股真正解套仍需要時間。

對於全球股市，受訪者認為未來 12 個月將繼續上漲的比例，合計共 67%，其中漲幅為 5-15% 的比例，高達 38%。認為可上漲超過 15% 的受訪者，僅占 8%。

J.P. 摩根資產管理公司投資專家 Eric Bian 認為，近期 A 股的下挫，讓一些優質公司的價格降至更有吸引力的估值。他表示，有些有些醫療保健和消費類股票，已是買入機會。

Bian 指出，在醫療保健領域中，看好藥店及生物技術；而在消費方面，與旅遊相關的企業更具吸引力。另外他也認為在自動化及軟體領域，有部分股票值得買入。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp陸股a股headline
美股多空對決 獲利高檔難再...普華永道估香港全年IPO集...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan