調查：多數投資人相信陸股未來1年能止跌回升 但不足

J.P. Morgan 週一 (3 日) 公布的一項調查數據顯示，多數中國大陸投資人認為，雖然近期陸股備受打擊，但未來 12 個月仍可望見到上漲。

上海股市堪稱今年全球股市中的末段班，今年 6 月，指數由近期高點下跌 20%，達到進入熊市的定義，今年以來下跌幅度超過 15%，股票市值蒸發近 2.5 兆美元。主因在於投資人對中國經濟成長放緩的擔憂、當局去債務及去槓桿的做法，以及與美國貿易緊張加劇的影響等等。

相比之下，美國、印度及挪威等股市正處於歷史高檔，MSCI 全球指數在 2018 年仍上漲 2.1% 。