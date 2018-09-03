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中央社

抗議經濟惡化 葉門群眾焚燒輪胎示威

中央社2018/09/03 09:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社亞丁2日綜合外電報導）數以百計示威群眾今天在南部城市亞丁（Aden）封鎖主要幹道並焚燒輪胎，抗議葉門不斷惡化的經濟危機和貨幣貶值，商家和公家單位都拉下大門。

獲國際社會承認的葉門政府傍晚前下令暫時停止進口汽車等奢侈品，公部門員工加薪30%，包括退休人員和承包商。

葉門2015年爆發內戰以來，貨幣里亞爾兌美元匯率已重貶超過50%。

獲沙烏地阿拉伯支持的葉門總統哈迪（Abd-RabbuMansour Hadi）政府據守在南部地區，獲伊朗幕後援助的青年運動（Houthi）叛軍則控制北部地區，包括首都沙那。

物價飆升使許多民眾無力負擔一些基本民生用品，由於外匯儲備減少，中央銀行也苦於支付許多公僕賴以為生的薪資。

葉門是最貧窮的阿拉伯國家之一，隨著饑荒和疾病蔓延，戰爭也將其推向人道主義崩潰邊緣。

德國之聲（DW）報導，亞丁市平時喧鬧的市場今天空無一人，焚燒輪胎產生的黑煙瀰漫在空氣中，葉門國家銀行（National Bank of Yemen）大樓所在的主廣場同樣黑煙滿布。

鄰近地區也傳出若干小規模示威。

示威者之一的阿布杜拉（Fadl Ali Abdullah）說：「除了各種形式的反貪腐人民革命，沒有改變情勢的其他辦法。」「人們對周遭一切都已失去信心。」

一名組織抗議的人士說，在現任政府下台和消費性產品價格下滑前，除了每週五，示威和公民抗命活動會在每天上午6時至下午2時持續展開。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070903

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