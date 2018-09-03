抗議經濟惡化 葉門群眾焚燒輪胎示威

（中央社亞丁2日綜合外電報導）數以百計示威群眾今天在南部城市亞丁（Aden）封鎖主要幹道並焚燒輪胎，抗議葉門不斷惡化的經濟危機和貨幣貶值，商家和公家單位都拉下大門。

獲國際社會承認的葉門政府傍晚前下令暫時停止進口汽車等奢侈品，公部門員工加薪30%，包括退休人員和承包商。

葉門2015年爆發內戰以來，貨幣里亞爾兌美元匯率已重貶超過50%。

獲沙烏地阿拉伯支持的葉門總統哈迪（Abd-RabbuMansour Hadi）政府據守在南部地區，獲伊朗幕後援助的青年運動（Houthi）叛軍則控制北部地區，包括首都沙那。