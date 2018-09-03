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普華永道估香港全年IPO集資3000億 有望打入前

鉅亨網2018/09/03 10:05
鉅亨網 / NOWnews
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普華永道預期，香港全年可迎來 3 至 5 家集資逾百億的巨型新股，配合破紀錄的逾 200 宗處理中的申請，調升香港 IPO 集資額預測至港幣 3000 億元 (約新台幣 1 兆 1749 億元)，有望打入歷來三甲之列

該行 7 月先行調升全年新股數目預測，由年初估計的 150 家增至 220 家，但未有調整集資港幣 2000 億至 2500 億元的預測，主要反映市況波動，或拖累大型新股估值。

隨著小米 (1810-HK)、中國鐵塔 (0788-HK) 順利集資逾港幣 900 億元，普華永道統計，香港今年最新集資額逼近港幣 1900 億元 (約新台幣 7441 元)，暫為全球集資王。第二家「同股不同權」新股美團點評最快本週五 (7 日) 招股，為下半年新股大潮打頭陣。

港股歷來僅於 2007 年、2010 年新股集資額突破港幣 3000 億元，當中 2010 年集資紀錄近港幣 4495 億元，但均由國有銀行和巨型國際金融機構支撐。今年改由新經濟行業、生物科技以至大陸新三板掛牌的企業接力補上。

普華永道企業客戶主管合夥人黃煒邦接受《香港經濟日報》專訪時預期，巨型新股和其他中小型新股集資規模將平分春色，全年可有 3 至 5 家巨型新股上市，合共集資約港幣 1500 億元；整體新股申請持續創紀錄，有約 210 宗申請待審批，而且與去年創業板 (現易名為 GEM) 占比達一半不同，現今處理中的申請，主板占比約 75%，集資規模普遍較大，有望另外貢獻約港幣 1500 億元。

雖然預期貿易戰難阻今年新股大潮規模挑戰近年新高，黃煒邦指出，貿易戰波動會帶來較中長線的影響，因美國對華關稅措施不斷擴大，部分有意上市的大陸公司，需時調配受影響部分至其他地區營運，拖長籌備上市所需時間。

聯交所除了開放「同股不同權」引進巨型新股，未獲利生物科技企業也爭相申請，最新共 12 家生科初企按新例入表。普華永道香港資本市場合夥人黃金錢指出，申請宗數符合該行預期，尚不斷收到大陸、台灣以至美國公司查詢，但認為現市況下，最終只有約 5 至 10 家生科公司能在今年成功上市。

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