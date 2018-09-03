教廷前駐美大使再開砲 質疑教宗說謊

紐約時報2日報導指出，維加諾（Carlo MariaVigano）在天主教媒體「生活日報」（Lifesite News）公布最新聲明，質疑教宗對接見戴維斯一事說謊，並點名幾位教廷高層能為此事作證，包括現任教廷國務院長、外交部長、副國務院長貝丘（Angelo Becciu），但教廷新聞室拒絕向紐時提供相關人士的回應。

戴維斯（Kim Davis）是一位美國女書記官，2015年9月初，她以違反自身天主教信仰為由，拒發結婚證書給同性戀，因此被捕入獄，成為反同界知名指標。

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡3日專電）教宗方濟各遭控包庇性侵醜聞引發的誠信問題又添一樁，前教廷駐美大使維加諾二度發難，質疑教宗說謊。他表示，教宗2015訪美時親自同意接見反同名人戴維斯，卻在引發負評後，佯裝震怒並把過錯全推給他。

維加諾8月26日剛發表11頁長篇聲明，在天主教界投下震撼彈。

他指控教宗方濟各早知美國前樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）涉嫌性侵案，前教宗本篤十六世還為此對麥卡里克下禁遊令，方濟各卻因麥卡里克掌握對中國談判的重要人脈，不顧醜聞和禁令讓麥卡里克打著教廷名號四處出訪。

教宗方濟各26日拒絕評論維加諾的指控內容，呼籲新聞界自己下判斷，引爆各界輿論交鋒。不少聲浪對教廷的消極應對感到失望，甚至有神職人員公開倡議，教宗應提早退位以示負責；但挺教宗派則反擊，指稱這是保守派發動的政爭。

也有人質疑維加諾在教宗2015訪美時，擅自安排教宗接見反同代表戴維斯，事後被教宗撤除駐美大使職位，讓維加諾心生怨懟。

維加諾在最新聲明中喊冤，反指教宗讓他背黑鍋。他表示，2015年9月23日，他親向教宗請示接見戴維斯的安排，教宗反應很正面，但憂心政治效應，要他去諮詢國務院長帕洛林（Pietro Parolin），當晚他前往飯店，只見到副國務院長貝丘和外交部長蓋拉格（PaulGallagher）。

維加諾說，蓋拉格確認接見戴維斯不會引起任何法律問題後欣然支持，隨後教宗也親口裁示同意，接見當天，教宗熱情擁抱戴維斯，稱許她的勇氣。

但不久消息曝光，引起輿論撻伐，教廷新聞室立刻撇清，稱教宗事前並未收到這個行程的簡報，國務卿也電召他回羅馬，說教宗對他很憤怒。

維加諾表示，智利教會性侵倖存者克魯茲（JuanCarlos Cruz）曾轉述，教宗說上帝愛同性戀，當初接見反同人士戴維斯是遭設局，但教宗明明親自同意接見戴維斯，顯然其中有人在說謊。（編輯：高照芬）1070903