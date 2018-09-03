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中央社

宇隆受惠新產品 第3季業績挑戰單季新高

中央社2018/09/03 10:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）精密金屬零件廠宇隆受惠新產品挹注，兩大客戶積極拉貨，法人預估第3季業績挑戰單季新高，今年業績看增15%，拚歷史新高。

觀察宇隆客戶布局，主要客戶博世（Bosch）持續深耕缸內直噴、噴油嘴本體以及雙離合器產品，美系客戶可變汽門正時系統新產品訂單持續加入，中國大陸聯合汽車電子變速箱量產導入。

加上其他客戶朝向醫療、自行車和其他領域發展，宇隆業績可穩健成長。

觀察下半年營運表現，宇隆受惠新產品包括汽門系統和電子變速系統零件訂單挹注，此外兩大主要客戶積極拉貨，中國大陸商用車銷售持續穩健，宇隆噴油嘴零配件出貨持穩。

法人預期，宇隆第3季業績可較第2季成長個位數百分點，挑戰歷史單季新高。下半年新產品出貨有助毛利率表現，預估今年毛利率可落在39%到40%區間。今年業績看年增15%，衝歷史新高，每股純益可望突破9元。

宇隆汽車類主要客戶包括博世、德爾福（Delphi）、BorgWarner、Denso與Hitachi等，博世占宇隆整體業績比重約6成多。汽車類占宇隆整體業績比重約75%。

宇隆自結前7月合併營收新台幣15.59億元，較去年同期13.41億元成長16.29%。上半年歸屬母公司業主淨利2.31億元，較去年同期1.78億元成長29.2%。每股稅後純益4.7元，優於去年同期EPS 3.63元。（編輯：鄭雪文）1070903

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