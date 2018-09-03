宇隆受惠新產品 第3季業績挑戰單季新高

加上其他客戶朝向醫療、自行車和其他領域發展，宇隆業績可穩健成長。

法人預期，宇隆第3季業績可較第2季成長個位數百分點，挑戰歷史單季新高。下半年新產品出貨有助毛利率表現，預估今年毛利率可落在39%到40%區間。今年業績看年增15%，衝歷史新高，每股純益可望突破9元。

宇隆汽車類主要客戶包括博世、德爾福（Delphi）、BorgWarner、Denso與Hitachi等，博世占宇隆整體業績比重約6成多。汽車類占宇隆整體業績比重約75%。

宇隆自結前7月合併營收新台幣15.59億元，較去年同期13.41億元成長16.29%。上半年歸屬母公司業主淨利2.31億元，較去年同期1.78億元成長29.2%。每股稅後純益4.7元，優於去年同期EPS 3.63元。（編輯：鄭雪文）1070903