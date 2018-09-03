滬倫通最快年底實施 券商備戰 分析師預估這些類股有

眾所矚目的滬倫通，早在 2015 年中英財經對話時就已提出，當時已確定透過上海證券交易所和倫敦證券交易所互相以存託憑證方式，到對方市場上市。滬倫通包括東、西兩個業務方向。東向業務是指倫交所上市公司在上交所掛牌 CDR。西向業務是指上交所 A 股上市公司在倫交所掛牌 GDR。

中國證監會上週五 (31 日) 就《上海證券交易所與倫敦證券交易所市場互聯互通存託憑證業務監管規定（試行）》向社會公開徵求意見，主要規範滬倫通存託憑證業務有關的發行上市、交易、訊息披露、跨境轉換等行為。

喊了近三年滬倫通終於要來了！除了中國證監會對外公告「滬倫通」存托憑證業務監管規定，各大券商也開始積極備戰，近期更向上交所提交參與滬倫通做市業務資格申請，預計最快年底就能開通。

最快年底前啟動

這回中國證監會就相關監管規定公開徵求意見，並不代表滬倫通馬上能夠實施，證監會方面表示，希望在年底前正式啟動滬倫通交易。以流程來看，證監會發布相關監管規定後，上交所、中國結算等會有更具體的業務操作細則陸續發布。同時，發行人、仲介機構、存託人等市場各方也得根據相關細則進行準備工作，包括中英雙方介面等技術細節。

目前已經有多家大型中國券商，向上交所提交了參與滬倫通做市業務資格的申請。有相關券商自營人士表示，公司正在積極籌備滬倫通做市相關事宜。目前最大問題是人員配置不足：：一是做市團隊，目前人員還在擴充之中；二是研究團隊，公司對海外市場的研究不充分。預計續監管可能會對滬倫通的投資、研究人員作詳細要求。

一家中型券商運營相關負責人認為，從方案初稿看，投資者買賣滬倫通 CDR 與買賣 A 股股票在操作上並無差異，券商不需要為此新作一套系統，也不需要對系統進行大改造，預計技術層面很快就能準備就緒。

哪些企業可以參與滬倫通？

監管單位表示，東向方面境外基礎證券發行人應為倫交所主板高級上市公司，對上市年限和市值規模有一定標準，預計會選擇在英國市場流動性佳、擁有廣泛投資人基礎的發行人參與東向業務。西向方面，應該會以上海證券交易所主板市值規模達一定標準的公司發行 GDR。市場預計，會以兩家交易所優質的龍頭藍籌股率先納入滬倫通制度。

申萬宏源分析師金倩婧表示：「目前來看由於 GDR 形式發行需要測試市場反應，中方發行 GDR 不會超過 10 支，實際發行股份和數量要看企業需求而定，但保證是市值排名駒前的 A 股公司，例如銀行、石油、保險等權重類股公司。而英方發行 GDR 將主要以富時 100 指數成分公司為主，建議關注富時 100 指數內市值較大的行業龍頭公司。比如荷蘭皇家殼牌、滙豐控股、英美煙草、帝亞吉歐等。」