需求大幅收縮 中國8月財新製造業PMI創14個月新

這項趨勢與上周五中國國家統計局製造業 PMI 不同。先前國家統計局公佈的 8 月製造業 PMI 為 51.3，比 7 月回升 0.1 個百分點。

中國 8 月財新製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.6，較上月下滑 0.2 個百分點，連續三個月小幅下降，創下 2017 年 7 月來新低。

至於 8 月中國製造業產出繼續擴張，成長速度創下年初以來最高。但需求疲軟，新訂單指數創 15 個月新低，這與外部需求減少有關。新出口訂單指數雖略有上升，但已連續五個月處於收縮區間，部分廠商指出，中美貿易摩擦持續升溫，導致外需較為疲弱。

受到原物料漲價影響，8 月投入成本加速上揚，今年以來僅次於 6 月。受公司重組、成本削減措施影響，8 月製造業用工繼續收縮，創下一年來新低。用工減少而新訂單增加，導致製造業積壓工作量連續 30 個月攀升。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，8 月製造業景氣持續走弱，需求端出現大幅收縮，生產端各項指標依然穩定，財政政策生效預期和環保政策加碼下，依舊支撐工業品價格，至於就業狀況進一步惡化。未來在需求拖累下，生產端穩定狀態恐難以持續，就業惡化將進一步威脅消費增長，經濟將面臨明顯的向下壓力。

今日滬深兩市小幅向下，盤面缺乏熱點，股指期貨震盪向下。截至發稿，上証指數報 2709.43 點，跌幅 0.58%，深証成指報 8386.98 點，跌幅 0.93%，創業板指報 1425.22 點，跌幅 0.7%。