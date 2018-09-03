NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈獨派陳情改圍堵太太？柯：這是失言再破百年紀錄　大谷追平貝比魯斯超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

需求大幅收縮 中國8月財新製造業PMI創14個月新

鉅亨網2018/09/03 10:27
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中國 8 月財新製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.6，較上月下滑 0.2 個百分點，連續三個月小幅下降，創下 2017 年 7 月來新低。

圖自財新智庫
圖自財新智庫

這項趨勢與上周五中國國家統計局製造業 PMI 不同。先前國家統計局公佈的 8 月製造業 PMI 為 51.3，比 7 月回升 0.1 個百分點。

至於 8 月中國製造業產出繼續擴張，成長速度創下年初以來最高。但需求疲軟，新訂單指數創 15 個月新低，這與外部需求減少有關。新出口訂單指數雖略有上升，但已連續五個月處於收縮區間，部分廠商指出，中美貿易摩擦持續升溫，導致外需較為疲弱。

受到原物料漲價影響，8 月投入成本加速上揚，今年以來僅次於 6 月。受公司重組、成本削減措施影響，8 月製造業用工繼續收縮，創下一年來新低。用工減少而新訂單增加，導致製造業積壓工作量連續 30 個月攀升。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，8 月製造業景氣持續走弱，需求端出現大幅收縮，生產端各項指標依然穩定，財政政策生效預期和環保政策加碼下，依舊支撐工業品價格，至於就業狀況進一步惡化。未來在需求拖累下，生產端穩定狀態恐難以持續，就業惡化將進一步威脅消費增長，經濟將面臨明顯的向下壓力。

今日滬深兩市小幅向下，盤面缺乏熱點，股指期貨震盪向下。截至發稿，上証指數報 2709.43 點，跌幅 0.58%，深証成指報 8386.98 點，跌幅 0.93%，創業板指報 1425.22 點，跌幅 0.7%。

上証指數今日走勢(圖自新浪財經)
上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中國pmiafp製造業財新陸股a股headline
滬倫通最快年底實施 券商備...阿里巴巴拓展國外業務：有望...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan