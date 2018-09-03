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劉強東涉性侵調查中 外媒：與中國學生有關

中央社2018/09/03 10:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海3日電）中國大陸電商巨頭之一「京東」的創始人和執行長劉強東在美國因涉嫌性侵被捕後釋放。外媒報導，此事涉及明尼蘇達大學一名中國學生。

劉強東今年45歲，1998年創立京東公司，2014年京東在美國上市。根據富比世雜誌（Forbes Magazine）的2018年富豪排行榜資料，劉強東擁有114億美元的財富。

經濟觀察報報導，根據美國明尼蘇達州漢尼本郡（Hennepin County）治安官辦公室官網，名為Liu,Qiang Dong的當事人，因構成犯罪的性行為，在當地時間8月31日午夜前被捕，次日下午4時獲釋。

報導並引述明尼阿波利斯（Minneapolis）警局發言人艾爾德（John Elder）表示，此案仍在調查中。當事人現在可以去任何地方，但是如果警方決定對他提起控告，當事人必須回來。

英國金融時報引述艾爾德的說法是，劉強東是「取保等候正式起訴，這種安排往往不要求保釋金」。

報導並引述知情人士表示，該案涉及劉強東和明尼蘇達大學（University of Minnesota）的一名中國學生，據稱是在劉強東出差美國期間發生的。

京東官方2日發文表示，劉強東在美國商務活動期間，遭遇到失實指控，經過當地警方調查，未發現有任何不當行為，他將按照原計畫繼續行程。

京東的說法，證實了劉強東最近曾面臨指控並被明尼蘇達州警方拘留調查。

劉強東在中國是商業名人，他出生於江蘇省的小城市宿遷，出身貧寒，事業有成後樂於扶助家鄉發展。2015年他與小他近20歲的網路美女紅人章澤天結婚。根據2018年富比世中國慈善排行榜，劉強東夫婦排名第9。（編輯：馮昭）1070903

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