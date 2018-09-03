日職／張奕先發2局無失分　封鎖「舅舅」張泰山

臺中市台灣人壽成棒隊到日本移地訓練，安排的是與大阪關西三支球隊的交流戰，2日在舞洲歐力士副球場與歐力士猛牛隊二軍進行首場交流戰，歐力士猛牛隊二軍派出同樣來自臺灣的選手張奕擔任先發投手，臺中台壽保成棒隊則是排出林慶隆掛帥主投，終場臺中台壽保全隊敲出7支安打，但並未攻下分數，以0比5落敗。

臺中台壽保成棒隊全隊首次踏上於2017年才完工的舞洲歐力士副球場，球隊抵達時，歐力士猛牛隊二軍已經在進行打擊練習，現場的工作人員以及設備都是職棒等級，也是目前臺中台壽保海外交流戰等級最高的對手，賽前進行守備練習後，臺中台壽保成棒隊的選手們到看台發放球隊遠從台灣帶過來的加油扇、臺中花博貼紙以及日文版的花博徽章等小禮物給現場的球迷朋友。



▲張奕（圖／臺中台壽保提供）

除了發送小禮物給現場球迷之外，臺中台壽保成棒隊也帶著印有臺中字樣的護頸套以及球隊加油扇還有徽章，贈送給歐力士二軍的選手們，臺中台壽保成棒隊副領隊廖豊民董事長則特別代表球隊領隊林佳龍市長將臺中高山茶禮盒以及宣傳花博的石虎球衣贈送給歐力士二軍總教練-田口 壯，田口總教練素有福將的稱號，他是日本職棒選手挑戰美國職棒大聯盟中具有最多參加世界大賽經驗的日本選手，而且與鈴木一朗同隊時期是歐力士外野三本柱的知名選手。

在比賽進行中的另外一個焦點就是歐力士猛牛隊二軍特別排出的先發投手，是隊中來自臺灣的育成選手背號122號的張奕，轉換為投手身分的他今日先發主投兩局，最快球速有146km，並且三振了第四棒的張泰山。

賽後球隊也特別安排張奕與泰山以及同樣來自台東的前輩林英傑、鄭達鴻、楊承駿見面，張奕說在他印象中小時侯有一次跟泰山吃過飯，他也要叫泰山舅舅，至於剛轉換投手身分只有兩個月的他說：「剛轉換投手身分還在學習當中，但他會再加油，在日本職棒拚出好成績給大家看」。

在得知要與歐力士二軍交戰的訊息之後，球隊也特別準備了具有台灣味的泡麵在今天現場送給張奕，讓他一解思鄉之情，賽後全隊也於難得可以踏進的舞洲歐力士副球場進行合影留念。

今日臺中台壽保成棒隊將會於下午五點在城山運動公園野球場進行本次交流戰的第二場比賽，將與野球第一聯盟聯隊進行對戰，五局中也將進行井川慶與張泰山的一打席的傳奇對決