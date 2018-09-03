「一蘭拉麵」進駐逢甲？遭抓包沒授權急關店　網批：丟臉

日本知名拉麵店「一蘭拉麵」家喻戶曉，擁有超人氣好評，備受許多台灣人喜愛，近年也來台開設分店。日前有民眾發現，「一蘭拉麵」進駐台中逢甲夜市，他將畫面拍下 PO 網，有網友看後半信半疑，便傳訊至總公司求證，發現原來是一場騙局，這間山寨版一蘭拉麵店根本未經授權，業者被揭發後則火速關店。消息一出，網友則不禁大罵「丟臉！」
原 PO 在臉書粉專「逢甲瘋夜市」中貼出一張照片，表示「各位觀眾，一蘭來啦！在歡樂星裡」。照片可見，店門口寫著「代客煮麵 50 元」，仔細一看，原來賣的是一蘭泡麵，一包泡麵賣 188 元，代煮還要加 50 元，等於吃一碗要 238 元。
不過，有網友看後認為事有蹊蹺，便傳訊詢問一蘭拉麵官方臉書「請問這是真的還是假的？」結果小編澄清，這間山寨版一蘭拉麵未經總公司授權，也不是總公司委託的廠商，並表示會積極向總公司爭取到台中展店，而總公司方面也正在研討是否要對此提告。
消息曝光後，網友紛紛留言痛批：「無恥」、「好可恥⋯⋯拜託不要這樣丟台灣人的臉！！！」「非授權，被日本跨洋過海提告的話，將會是台灣最恥辱！」「這是想要再把逢甲弄臭嗎？沒被授權就不要掛商標好嗎？」「想被告嗎？ 太低級了吧」、「台灣直接抄襲，比中國還可恥，應該把這些丟台灣人臉的敗類揪出來！」「這麼缺乏法律常識，還是不要學人開店吧！」