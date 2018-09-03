「一蘭拉麵」進駐逢甲？遭抓包沒授權急關店　網批：丟臉

日本知名拉麵店「一蘭拉麵」家喻戶曉，擁有超人氣好評，備受許多台灣人喜愛，近年也來台開設分店。日前有民眾發現，「一蘭拉麵」進駐台中逢甲夜市，他將畫面拍下 PO 網，有網友看後半信半疑，便傳訊至總公司求證，發現原來是一場騙局，這間山寨版一蘭拉麵店根本未經授權，業者被揭發後則火速關店。消息一出，網友則不禁大罵「丟臉！」

原 PO 在臉書粉專「逢甲瘋夜市」中貼出一張照片，表示「各位觀眾，一蘭來啦！在歡樂星裡」。照片可見，店門口寫著「代客煮麵 50 元」，仔細一看，原來賣的是一蘭泡麵，一包泡麵賣 188 元，代煮還要加 50 元，等於吃一碗要 238 元。