NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈獨派陳情改圍堵太太？柯：這是失言再破百年紀錄　大谷追平貝比魯斯超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

阿里巴巴拓展國外業務：有望與印尼 俄羅斯政府合作

鉅亨網2018/09/03 10:59
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

外媒報導，印尼通訊部長週日表示印尼將與阿里巴巴 (BABA-US) 執行長馬雲，研究如何利用阿里巴巴的生態系統來增加出口，特別是印尼對中國的出口。同時，阿里巴巴也與其俄羅斯夥伴進入了「進階版」的談判合作合資內容。

印尼部長 Rudiantara 週六會見馬雲和印尼總統 Joko Widodo 後表示，還在討論如何共同開發技術人才，以滿足印尼和該地區的需求。

俄羅斯官員也表示，阿里巴巴應能於俄羅斯網路公司 mail.ru、俄羅斯主權財富基金 RDIF 合作投資。RDIF 的參與代表政府給予的後盾。

阿里巴巴創始人兼執行長馬雲曾在雅加達參加 2018 年亞運會，2017 年被任命為印尼政府的電子商務顧問。

阿里巴巴股價週五 (31 日) 收盤上漲 0.23% 來到 175.01 美元。

阿里巴巴股價日線趨勢圖

顧問公司麥肯錫 McKinsey 曾於 8 月 30 日發布的一份報告中估計，到 2022 年印尼電子商務市場的價值將從 2017 年的 80 億美元增長到至少 550 億美元。

阿里巴巴是中國最大的電子商務公司，但其生態系統包括支付寶支付平台，和雲計算部門。阿里巴巴的俄羅斯業務也不是全勝的。去年 9 月，阿里巴巴曾在俄羅斯展開了 Tmall 交易平台，但也與俄羅斯國營銀行 Sberbank，也是俄羅斯最大間銀行，談判失敗。

Rudiantara 表示，細節將在 10 月份與馬雲的第 2 次訪問中敲定。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字阿里巴巴馬雲俄羅斯電子商務鉅亨阿里巴巴headline
需求大幅收縮 中國8月財新...歐盟解禁陸太陽能板進口 類...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan