阿里巴巴拓展國外業務：有望與印尼 俄羅斯政府合作

外媒報導，印尼通訊部長週日表示印尼將與阿里巴巴 (BABA-US) 執行長馬雲，研究如何利用阿里巴巴的生態系統來增加出口，特別是印尼對中國的出口。同時，阿里巴巴也與其俄羅斯夥伴進入了「進階版」的談判合作合資內容。

印尼部長 Rudiantara 週六會見馬雲和印尼總統 Joko Widodo 後表示，還在討論如何共同開發技術人才，以滿足印尼和該地區的需求。