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中央社

南韓今年出生率估滑降至0.9 新生兒不到33萬

中央社2018/09/03 10:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）南韓朝鮮日報委託人口和福利領域國內專家對今年的合計出生率推算的結果顯示，如果以目前的趨勢走下去，今年的出率生將降至0.96人到0.99人，新生兒不到33萬人。

朝鮮日報今天在頭版頭條以「今年0.9衝擊跌破低出生率的馬其諾防線」為標題，報導南韓超低出生率的消息。

南韓政府最近透露，第二季出生率已降至0.97人，但這次分析的結果意味著政府指出的昏暗未來已成為現實。

報導指出，「合計出生率」指的是一名女性一生生育孩子的數量。合計出生率1.0人的線被打破，意味著一生不生育孩子的女性多於一生至少生育1名孩子的女性，這也叫做「0.9衝擊」。一般來說，出生率1.0人的界線被打破時，會迎來人口斷崖。

除了一些發展中國家和戰爭中的國家，眾所周知的正常國家從未出現過這種狀況。南韓在韓戰時期（1950年至1953年）和外匯危機時期（1997年至1998年），每年的新生兒數量都超過63萬人，但是，今年新生兒將不到33萬人。

報導指出，南韓國民也意識到事態的嚴重。朝鮮日報委託輿論調查公司對南韓全國1345名30代至40代男女進行調查的結果表明，4人中有3人回答稱：「0.9衝擊是國家危機。」其中有一半的人回答說：「這和外匯危機不相上下，或者更糟糕。」(編輯：陳永昌)1070903

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