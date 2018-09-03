瓦城奪觀光股王 下半年展店加速獲利添憂

受到美食-KY近期股價輪番下挫，瓦城笑納觀光股王寶座，但近期股價在月線附近震盪，今天小跌2.5元，低至232.5元，跌幅約1%。

餐飲連鎖集團瓦城第2季單季稅後純益新台幣9800萬元，年增14.2%，每股純益 (EPS) 4.2元，年增14.1%，單季獲利及毛利率54.43%皆創歷史新高，上半年每股賺8.15元，同創新高。

（中央社記者江明晏台北3日電）美食-KY近期將觀光股王寶座拱手讓給瓦城，瓦城上半年每股賺8.15元，投顧認為，長期營運穩定，但下半年展店加速及新推品牌，獲利有壓，展店效益預估明年才可見。

投顧指出，瓦城泰統2018年展店目標為22店，截至2018年7月已簽約18個店點，開出店數為5店，均在台灣，因此即使瓦城泰統只完成新店數18店，今年8至12月開店速度須加速，展店最積極將是2017年的新品牌「時時香」，規劃2018年新開兩店，2019年展店8至10店。

而中國2018年可能新設4店，其中1店為非常泰，為瓦城泰統在中國的第3個品牌。目前也在積極籌備集團第7個自主研發品牌，預計於年底前開出。

投顧認為，瓦城長期營運穩健，但下半年展店加速及推出新品牌，認為營利率仍有下降的壓力，預估今年營收44.96億元，年增約1成，稅後淨利3.58億元，年增近8%，稅後每股盈餘(EPS)15.34元。（編輯：郭萍英）1070903