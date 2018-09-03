應對美貿戰 港媒：北京準備打持久戰

（中央社記者張謙香港3日電）據分析，中國在面對美國實施的貿易戰，正準備打持久戰，當前的應對是冷處理，以穩固經濟底氣為主，目的是增加打持久戰本錢。
香港經濟日報今天發表社評指出，美國週內很可能對中國2000億美元貨品加徵關稅，預料中美貿易戰升級難免。
社評表示，鑑於美國總統川普來勢洶洶，對中國貿易制裁再加碼似無可避免，對此，相信北京方面「已放棄息事可寧人的幻想」。
社評指出，北京方面至今只對600億美元的美國貨加徵不同比率的關稅外，沒有公布其他非關稅的所謂質量型報復措施，正「符合冷待美國舉措」。
據分析，此舉是要避免將貿易戰擴大至更廣闊層面，以免令自己陷於更不利位置的策略。
社評指出，北京方面在「冷待」美國招數之餘，對內則力穩增長、穩匯率等，先求站穩陣腳，也因此避免匯價過分波動，以免損害金融與經濟穩定。
此外，全國人民代表大會常委會第5次會議剛通過了新稅務方案，減低中低收入民眾稅負，以刺激消費；國務院也降低企業稅負，刺激企業投資。
除了稅務手段外，北京方面也加快基礎建設的發展，近日更盛傳將銀行的地方債風險權重由20%降至0%，令銀行釋出信貸。
社評表示，基建和地方債本來都是北京中央要去槓桿、拆債務炸彈的重點，如今卻逆勢而行，勢必導致去槓桿百上加斤。
社評認為，北京方面不惜如此，正是在面對美國步步進逼下，要先穩經濟，希望再以促改革來拆彈的戰略部署；北京此步能夠走穩，才更有能力與美國長期周旋角力。（編輯：翟思嘉）1070903