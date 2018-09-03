應對美貿戰 港媒：北京準備打持久戰

（中央社記者張謙香港3日電）據分析，中國在面對美國實施的貿易戰，正準備打持久戰，當前的應對是冷處理，以穩固經濟底氣為主，目的是增加打持久戰本錢。

香港經濟日報今天發表社評指出，美國週內很可能對中國2000億美元貨品加徵關稅，預料中美貿易戰升級難免。

社評表示，鑑於美國總統川普來勢洶洶，對中國貿易制裁再加碼似無可避免，對此，相信北京方面「已放棄息事可寧人的幻想」。

社評指出，北京方面至今只對600億美元的美國貨加徵不同比率的關稅外，沒有公布其他非關稅的所謂質量型報復措施，正「符合冷待美國舉措」。