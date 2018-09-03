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歐盟解禁陸太陽能板進口 類股集體飆漲 保利協鑫漲逾

鉅亨網2018/09/03 11:18
鉅亨網 / NOWnews
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歐盟宣佈將於 9 月 3 日正式解除對中國大陸太陽能板的進口管制。太陽能類股今 (3) 日集體應聲大漲，卡姆丹克太陽能 (0712-HK) 漲 16.67；陽光能源 (9157-HK) 漲 13.64%；順風清潔能源 (1165-HK) 漲 9.8%；保利協鑫能源 (3800-HK) 漲 9.43%；信義光能 (1968-HK) 漲 5.56%。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

當地時間 8 月 31 日，歐盟委員會聲明表示，歐盟針對中國大陸太陽能面板的反傾銷與反補貼限制措施，將於 9 月 3 日正式解除。

聲明指出，解除針對中國太陽能面板反傾銷及反補貼限制是出於市場和環保的需要，和考慮生產商，以及太陽能面板的直接用戶和進口商的需求，推進歐盟新的可再生能源發展。因此，歐盟委員會認為，取消對中國太陽能面板反傾銷及反補貼限制措施，符合歐盟整體的利益最大化。

2013 年，歐盟首次對中國進口太陽能電池板、晶圓片和電池實施反傾銷和反補貼政策。2017 年 3 月，歐盟宣佈將該項限制措施延長 18 個月，並表示不會再次延長。

根據歐盟對中國太陽能面板反傾銷及反補貼限制措施，倘若中國太陽能板在歐盟的銷售價格，低於歐盟同類產品的最低價格，將會被徵收 64.9% 的關稅。

歐盟解除中國太陽能面板反傾銷及反補貼限制措施，主要是考量兩方面的利益平衡，首先是歐盟光伏設備製造商的利益，另外，則是需要降低太陽能發電成本進口商和安裝商的經營成本。

對於歐盟宣佈取消對中國太陽能面板的進口限制，歐盟太陽能設備生產商普遍擔心將會導致產品大量湧入。歐盟生產商聯盟 (EU ProSun) 表示，取消對中國太陽能面板的進口限制，歐洲光伏設備製造商將遭受重創。該聯盟稱，一些歐洲太陽能面板製造商，正在考慮是否對該項措施向歐洲法院提出訴訟。

歐洲太陽能聯合會 (SolarPower Europe) 對歐盟的該項決定表示支持。並認為，歐盟取消對中國太陽能面板的進口限制，將使歐盟市場太陽能產品需求增加 30%，並創造出 4.5 萬個就業崗位。

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