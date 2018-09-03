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政治

獨派陳情改圍堵陳佩琪？柯文哲：這是失言

記者邱明玉 / 台北報導2018/09/03 12:28
▲台北市長柯文哲3日出席107年秋祭忠烈陣（公）亡將士大典。（圖／北市府提供 , 2018.9.3）
▲台北市長柯文哲3日出席107年秋祭忠烈陣（公）亡將士大典。（圖／北市府提供 , 2018.9.3）

台北市長柯文哲近期接連被獨派人士攔路要求表態，在柯文哲冷處理後，民進黨籍的文山區萬興里長詹晉鑒呼籲獨派人士「去巧遇陳佩琪吧！」對此，柯文哲今（3）日受訪時說，詹現在一定不敢講話，這個應該是失言，不過媒體表示，詹不認為是失言，柯文哲則說，「這個滿會狡辯的。」

詹晉鑒呼籲獨派人士「去巧遇陳佩琪吧！」，他指出，陳雖然是市長夫人，但她最了解柯文哲，也是少數能夠影響柯文哲的人。陳醫師不是政治人物也沒有政黨包袱。此外，過去和獨派稱兄道弟的人是柯文哲，不是陳佩琪，後者沒有背叛後的心虛心態，更能平常心的面對獨派的發問。

對此，陳佩琪在臉書上貼文表示，「突然在新聞上看到有人說要路過我家圍堵我， 說什麼要我影響先生統獨意識等等的，我不大清楚這個人是要表達什麼，想要我人妻干政？還是？我是醫生，先生是市長，我過去一直強調我們雖是夫妻，但也是思想獨立的個體。」

陳佩琪說，「每個人都享有表達意見的公民權，也享有不被打擾的自由，早上臉書是對先生在公車上發生的事有感而發，也在此呼籲別不理性到我家圍堵我，我們醫院遲到十分鐘可是要寫理由，否則要被罰錢的。」

對於陳佩琪在臉書發文幽默反擊，柯文哲僅笑說，「陳佩琪喜歡發言，我會叫她少寫一點。」至於選舉接近，是否會增加警力佈署，保護家人安全？柯文哲表示，「好像也沒有，看警方的專業評估，這種維安這也是專業，就交給警方去處理。」

關鍵字柯文哲陳佩琪獨派人士詹晉鑒台北市長
赴太平洋島國論壇　吳將見諾魯總統反年改團體挺國軍　要陳沂下地獄

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