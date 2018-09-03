被動元件失神 台廠三巨頭回檔

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）被動元件族群今天回檔修正，其中MLCC大廠國巨盤中跌幅一度逾8%，華新科跌破300元關卡。禾伸堂也失守短期均線。

國巨今天震盪走弱，最低來到642元，跌幅逾8%，失守5日線、10日線和月線。華新科跌破300元大關，最低來到288元，跌8.4%，失守5日線和10日線。禾伸堂盤中最低來到166元，跌7.2%，失守5日線、10日線和月線。

此外奇力新最低來到104元，跌6.3%。大毅盤中最低來到73.1元，跌7.1%。信昌電最低來到91.1元，跌6.5%。