NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈再破百年紀錄　大谷追平貝比魯斯駕車失控撞進店家　送醫後竟偷溜走超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
鉅亨網

台股盤中─美中貿易戰變數難解 權值走弱、中小型股下

鉅亨網2018/09/03 11:22
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

受到美中貿易戰持續延燒，恐衝擊全球經濟及股市表現的變數影響，亞股今 (3) 日呈現跌勢，台股也不例外，早盤開小紅後翻黑，盤中跌破 11000 點，再度回測萬一關卡，盤面上僅靠權王台積電 (2330-TW) 維繫多頭信心，蘋概股漲跌互見，漲價題材的被動元件仍是弱勢指標，法人認為，後續仍要觀察美中貿易戰發展，大盤恐仍是區間整理格局。

美股上周五小漲小跌，僅道瓊工業指數收低 22.1 點、NASDAQ 指數、S&P500 指數及費城半導體指數則是收紅，亞股今日下跌，台股早盤以 11087.86 點開出，上漲 23.92 點，台積電、大立光 (3008-TW) 開高，但是其他權值股表現弱勢，鴻海 (2317-TW) 紅翻黑，大立光盤中也翻黑小跌，拖累大盤跌勢加重，盤中一度下探至 10977.75 點，再失守 11000 點。

盤面上主要由台積電負起撐盤重責，蘋概股以可成、美律、瑞儀等股表現較強勢，但是 GIS-KY 業成 (6456-TW) 盤中亮燈跌停鎖死，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 也是下跌，被動元件表現弱勢，國巨、華新科、大毅等股都是下跌。

傳產股部分以造紙、營建及觀光股、化學股表現較強，盤中呈現上漲，水泥股、鋼鐵股、食品股、塑膠股、百貨股跌勢較重，盤中跌幅逾 1-2%。

台新投顧副總黃文清指出，台股上周衝達前一波高點區，今日在被動元件股呈現弱勢，中小型股下跌，權值股除了台積電以外也走弱居多，金融股、塑化股、鋼鐵股小跌，扡累大盤指數跌破 11000 點。

他表示，美中貿易戰的發展，將成為全球經濟及股市的一大變數，後續仍須要密切觀察，至於蘋果新 iPhone 將發表，包括新機是否有亮點，及後續的銷售情況，將影響蘋概股的後續表現，相關族群的營收表現也值得觀察，短線預期仍將以區間整理居多。

 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股台積電大立光鴻海headline
歐盟解禁陸太陽能板進口 類...〈每週CFTC報告〉投機者...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan