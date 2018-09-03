敬鵬英雄入祀忠烈祠　鄭文燦：風險不該讓消防人員承擔

桃園市長鄭文燦上午前往桃園市忠烈祠參與典禮時表示，希望所有市民、國人能夠感念、感謝這些為了國家、人民堅守崗位、盡忠職守因而犧牲生命的英雄們，國軍與警消英雄英勇殉職及大愛奉獻的精神，將永遠留在國人與市民心中。

桃園市忠烈祠今(3)日舉行「桃園市107年秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」，今年4月份在敬鵬大火中不幸殉職的6位消防英雄中，除了埔心分隊分隊長游曜陽之外，李翰霖、林尉熙、余佳昇、游博瑜和林伯庭等5名勇消今天入祀桃園忠烈祠。

今年4月28日的敬鵬工業火災，造成6位英勇消防夥伴不幸殉職，而5位入祀的弟兄是平鎮分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、游博瑜、林伯庭。鄭文燦同時強調，工業火災及不確定風險，不應該讓消防同仁承擔，因此必須在公安、勞安、消安方面更加精進。

桃園忠烈祠一共入祀283位英靈，每年皆舉辦春祭、秋祭。鄭文燦表示，在莊嚴且環境幽美的忠烈祠，再次對於這些成全大愛、捨己救人、成就忠勇精神的所有烈士們表達最不捨的追思。他感謝各單位與家屬的參與，因為有烈士們的犧牲付出，讓社會更加安全，往前邁進。



▲鄭文燦一一和殉難英雄家屬握手，場面十分哀戚。（圖／記者李春台攝 , 2018.09.03）