〈每週CFTC報告〉投機者減緩黃金看空情緒 連19

美元非商業性持倉，即包含對沖基金與大型投機者正持續看多美元指數，數據截止的最新一週，美元指數淨多單是增加 449 口，推升總淨多單規模至 34571 口，連續 19 週呈現增長態勢，看多情緒來到 2017 年 5 月 9 日以來的高點，當時淨多單規模為 35749 口。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (31 日) 公布交易者持倉報告，截至 8 月 28 日一週，投機者連續 19 週增加美元指數的多單，另一方面，投機者持續看空英鎊與歐元。

美元指數持倉量變化

主要貨幣持倉量一覽

美元持倉是以兌 6 種主要貨幣 (日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加幣和澳幣) 的整體部位計算，根據《路透社》的金額計算，截至 8 月 21 日當週，美元的淨多單規模略為下滑至 233.4 億美元，比前一週減少 3.3 億美元。

美元持倉量變化

整體來說，貨幣持倉並無出現劇烈變化，因應全球貿易局勢的不穩定性，本週非商業型交易者看多避險貨幣日圓與瑞士法郎，多單分別增加 1365 口與 2474 口。此外，澳幣和紐西蘭幣的淨多單分別增加 5574 口與 1216 口。

另一方面，投機者持續增加歐元和英鎊的淨空單，英鎊空單攀升 4590 口，空單部位連續 6 週增長，歐元淨空單則增加 2378 口。

主要貨幣持倉量變化

黃金

美國與墨西哥達成貿易協議，使黃金價格反彈至 1200 美元以上的關卡，但趨勢仍未明顯轉強，非商業型交易者對黃金的看空情緒則有所減弱，截至 8 月 28 日的一週，黃金淨空單從 8710 口降至 3063 口。