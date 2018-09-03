颱風燕子襲日 全日本須嚴防強風大雨

（中央社東京3日綜合外電報導）今年第21號颱風燕子明天將登陸日本，由於風力逼近中颱上限，是今年襲日颱風中最強的一個，日本氣象廳呼籲民眾盡速及早避難，未來2天在日本各地旅遊的國人都要嚴防強風大雨。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預報課主任預報官黑良龍太上午召開記者會表示，燕子強度比起日前登陸四國的第20號颱風西馬隆還要強；登陸後不光是西日本地區，連東日本及北日本地區都可能出現強風，希望民眾盡速及早避難，以維自身安全。

日本讀賣新聞報導，燕子是今年侵襲日本的颱風中，勢力最強的一個，氣象廳呼籲日本民眾4日到5日嚴防全國性的暴風雨，並避免不必要的外出。