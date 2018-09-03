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中央社

颱風燕子襲日 全日本須嚴防強風大雨

中央社2018/09/03 11:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京3日綜合外電報導）今年第21號颱風燕子明天將登陸日本，由於風力逼近中颱上限，是今年襲日颱風中最強的一個，日本氣象廳呼籲民眾盡速及早避難，未來2天在日本各地旅遊的國人都要嚴防強風大雨。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預報課主任預報官黑良龍太上午召開記者會表示，燕子強度比起日前登陸四國的第20號颱風西馬隆還要強；登陸後不光是西日本地區，連東日本及北日本地區都可能出現強風，希望民眾盡速及早避難，以維自身安全。

日本讀賣新聞報導，燕子是今年侵襲日本的颱風中，勢力最強的一個，氣象廳呼籲日本民眾4日到5日嚴防全國性的暴風雨，並避免不必要的外出。

氣象廳表示，日本時間上午9時，燕子中心位置在沖繩縣南大東島東北東約220公里處，並以每小時20公里速度朝北北西行進。燕子目前中心附近最大風速為每秒45公尺，強度比昨天每秒50公尺略為減弱一些，但仍逼近中颱風力上限。

燕子外圍環流下午就將影響四國及九州地區，4日全日本都可能出現強風大雨；燕子登陸後將受到西風帶影響，行進方向將偏東，速度可能加快為2倍。

到5日上午前的24小時降雨量預測值，近畿、四國及東海地區為500毫米；關東甲信、北陸地區為400毫米；東北、北海道為200毫米；中國地區則為150毫米。

至於最大瞬間風速，四國跟近畿地區最大，估計會出現每秒60公尺強風；東海、北陸及東北地區風勢會達每秒45公尺；中國及關東地區風力也有每秒35公尺左右。

氣象廳表示，只要風速超過每秒20公尺，在路上行走就會變得困難，因此，如果非不得已必須外出時，要嚴防可能因強風摔傷或被吹落看板砸傷等意外。

依照氣象廳預測路徑，燕子可能從四國登陸，再轉向北北東侵襲關西及北陸等地，預計5日凌晨暴風圈會掃過北海道西部城市，最後前往庫頁島。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070903

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