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遭指移植法輪功學員器官 柯文哲考慮提告

中央社2018/09/03 11:30
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北3日電）針對自由時報今天A5全頁廣告指「屠殺」一書中，台北市長柯文哲帶病人到中國進行器官移植時，確知器官來自法輪功學員一事，柯文哲說，已與法務局長討論是否提告。

今天是軍人節，柯文哲上午出席107年秋祭忠烈陣（公）亡將士大典，典禮開始前接受媒體訪問，做上述表示。

作家吳祥輝稍早在臉書上貼文，稱「柯文哲的死期到了。請趕快去買自由時報。第五版全版。晚一步您就買不到報紙了。快衝出去買。愛您喔。」

自由時報今天A5刊登全頁廣告，指作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter）中文版將在台上市，第9章「國家的器官」前半段專訪柯文哲，提及柯文哲帶病人到中國進行器官移植時，確知所有器官都會來自法輪功學員。

由於廣告為出版社「蝴蝶蘭文創」刊登，還有負責人吳祥輝的簽名，柯文哲說，他已與法務局長袁秀慧討論要不要對吳祥輝提告，不過，他認為，吳祥輝應是打手，只是拿錢辦事，「那個版面應該要100萬以上，重點是後面出錢的人是誰，應該去查」。

對於廣告內容，柯文哲表示，4年前在電視辯論時已拿出作者澄清信函，「器官移植是很專業的事情，在台灣問有器官移植的醫生就知道，那個報導是不對的」。他說，「當時作者答應有再版會再修改，問題是那本書賣得很爛，根本不會再版」，所以出版社購買的版權是未改過的，再翻譯成中文。

對於廣告右上角寫著「兩岸器官一家親」，柯文哲表示，台灣選舉就是一場「泥巴戰」，他會再和律師、競選團隊討論如何處理。

「屠殺」在4年前8月出版時，內容便提到柯文哲曾為了年老病患到中國取得人體器官，還跟中國官員搏感情、談價格，柯文哲當時指該書「誇大」、「吹牛過頭」、「穿鑿附會」，表示自己從沒說過「所有器官來自法輪功學員」，書中指的醫生也不是他，是其他人。（編輯：李亨山）1070903

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