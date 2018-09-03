遭指移植法輪功學員器官 柯文哲考慮提告

作家吳祥輝稍早在臉書上貼文，稱「柯文哲的死期到了。請趕快去買自由時報。第五版全版。晚一步您就買不到報紙了。快衝出去買。愛您喔。」

由於廣告為出版社「蝴蝶蘭文創」刊登，還有負責人吳祥輝的簽名，柯文哲說，他已與法務局長袁秀慧討論要不要對吳祥輝提告，不過，他認為，吳祥輝應是打手，只是拿錢辦事，「那個版面應該要100萬以上，重點是後面出錢的人是誰，應該去查」。

對於廣告內容，柯文哲表示，4年前在電視辯論時已拿出作者澄清信函，「器官移植是很專業的事情，在台灣問有器官移植的醫生就知道，那個報導是不對的」。他說，「當時作者答應有再版會再修改，問題是那本書賣得很爛，根本不會再版」，所以出版社購買的版權是未改過的，再翻譯成中文。

對於廣告右上角寫著「兩岸器官一家親」，柯文哲表示，台灣選舉就是一場「泥巴戰」，他會再和律師、競選團隊討論如何處理。

「屠殺」在4年前8月出版時，內容便提到柯文哲曾為了年老病患到中國取得人體器官，還跟中國官員搏感情、談價格，柯文哲當時指該書「誇大」、「吹牛過頭」、「穿鑿附會」，表示自己從沒說過「所有器官來自法輪功學員」，書中指的醫生也不是他，是其他人。（編輯：李亨山）1070903