靜脈潰瘍作祟 婦人被蚊咬一口治5年

（中央社記者趙麗妍台中3日電）劉姓婦人5年前左小腿被蚊子叮，因搔癢抓出一個小傷口，四處求醫，還花了新台幣近10萬元買人工敷料不見好轉，去年底就醫才發現靜脈高壓造成的靜脈潰瘍作祟，導致傷口久久不癒。

衛福部豐原醫院心臟血管外科主任張耀中今天表示，婦人就診時，下肢傷口長約9公分、寬約7公分，傷口周遭膚色與其他部位正常膚色明顯不同；她因工作需要久站，靜脈回流較差，靜脈高壓導致靜脈潰瘍。

張耀中指出，靜脈潰瘍是因為靜脈高壓造成，正常情況下，心臟的血液經過動脈打到周邊、足部、腳踝等地方，然後經過靜脈回流到心臟；劉婦因有靜脈逆流問題，又有輕微的靜脈曲張，導致靜脈高壓造成靜脈潰瘍。