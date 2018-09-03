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中央社

靜脈潰瘍作祟 婦人被蚊咬一口治5年

中央社2018/09/03 11:41
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）劉姓婦人5年前左小腿被蚊子叮，因搔癢抓出一個小傷口，四處求醫，還花了新台幣近10萬元買人工敷料不見好轉，去年底就醫才發現靜脈高壓造成的靜脈潰瘍作祟，導致傷口久久不癒。

衛福部豐原醫院心臟血管外科主任張耀中今天表示，婦人就診時，下肢傷口長約9公分、寬約7公分，傷口周遭膚色與其他部位正常膚色明顯不同；她因工作需要久站，靜脈回流較差，靜脈高壓導致靜脈潰瘍。

張耀中指出，靜脈潰瘍是因為靜脈高壓造成，正常情況下，心臟的血液經過動脈打到周邊、足部、腳踝等地方，然後經過靜脈回流到心臟；劉婦因有靜脈逆流問題，又有輕微的靜脈曲張，導致靜脈高壓造成靜脈潰瘍。

婦人接受手術後，住院3天，配合門診高壓氧治療及傷口照護，4個月後傷口痊癒。

張耀中指出，民眾若是長久站立，傷口超過2週以上未癒合，就要警覺是否有其他問題，應趁早到血管外科檢查。需要久站者，工作時可穿彈性襪，每天起床時穿上，晚上洗澡時脫下，睡覺時不要再穿，可避免靜脈曲張。

豐原醫院高壓氧中心主任陳明澤表示，靜脈潰瘍常見體重肥胖者、接受膝關節手術者、長期站立者，依照嚴重程度，有時需要手術，或以雷射處理扭曲的靜脈。（編輯：唐聲揚）1070903

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