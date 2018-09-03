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相隔逾12年 香港9月或步升息循環 金融股受惠 地

鉅亨網2018/09/03 11:45
鉅亨網 / NOWnews
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相隔超過 12 年，隨著美國聯準會 (Fed)9 月底召開利率會議，香港或再踏入升息循環。專家建議，後市需要注視港元拆款利率 (Hibor) 與定存利率的走向，包括重磅新股美團點評的招股反應會否挾高拆借需求，以衡量銀行資金成本及調整最優惠利率 (P) 壓力。券商預料，升息有利金融類股，房價將微跌，地產股估值處於歷史低位，相對抗跌

在港美升息及中美貿易戰兩大陰霾下，港股已經連跌 4 個月，累挫 2919 點或 9.5%。大市上次連跌 5 個月可追溯至 2015 年 9 月，當時調整幅度達 26%。另外，自龍頭銀行滙豐 (0005-HK) 在 2006 年 3 月將 P 加至 8% 後，業界便不曾加 P。

美國聯準會 (Fed) 將於香港時間 9 月 27 日淩晨公佈利率會議決議，升息機率達 96%，同日被視為香港有機會升息的時機

高盛資深中國經濟分析師鄧敏強表示，Fed 今、明 2 季或各升息一次，明年再升息 4 次，預期港美利差會逐步擴大，加上貿易糾紛持續令市場避險情緒上升，加重港幣貶值壓力。若全球投資情緒惡化，甚至加快資本外流速度。

他認為，香港金管局可透過外匯基金票據調節拆款利率升勢，一般來說，外匯基金票據到期時會將之續期，但為了釋放流動性，當局未必將所有票據續期。故港銀是否調整 P，仍要視乎銀行體系的流動性、港元 Hibor、存款利率等因素，若 Hibor 急升，銀行加 P 壓力也隨之增加。

港幣兌美元匯價 8 月多番徘徊 7.85 弱方兌換保證水準，香港金管局更單月 8 度進場承接港幣賣盤，總結餘已降至約 760 億元水準。港幣兌美元最新報 7.849 兌 1 美元。

荷蘭國際集團 (ING) 大中華經濟師彭藹嬈認為，香港這次有機會跟隨美國升息，避免銀根被抽走及維持聯匯制度，但中美貿易戰的因素，令香港對升息陷入兩難。部分大陸廠商或需要裁減香港分部員工緩和貿易戰衝擊，繼而引發連鎖效應，波及香港就業市場及零售市場，假若此時升息，會令企業借貸成本上升，影響現金流，繼而加深香港經濟壓力。

她指出，目前市場避險意識強，港銀升息步伐不會太進取，港幣在升息過後也有機會持續弱勢，以反映資金流向美元市場。

瑞士寶盛私銀中國及香港市場高級證券分析師周雯玲認為，香港升息對資產市場影響並不直接，但投資者闊別上一次升息多時，同時觀望美國最新的商品徵稅清單，相信會拖低股市成交及限制反彈空間，等待一個較清晰的進場理由。

恆生指數今 (3) 日開低，截至發稿，報 27700 點，跌 0.67%。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

類股方面，星展香港研究部董事兼中國及香港市場策略師李聲揚表示，由於融資利率將隨最優惠利率 (P) 上升，除本地銀行股外，本地證券類股也有機會從中得益。

因市場對升息已有充分預期，香港房市氣氛轉趨平穩。星展香港房地產分析師丘卓文相信，升息後樓市不會崩盤，但不排除會令買樓意欲稍為降溫，樓價有可能跌 1% 至 2%。

他認為，目前地產股的估值處於歷史低位，股價較每股資產淨值 (NAV) 折讓約 40% 至 50%，故純粹升息的單一因素，不會對地產股有重大衝擊

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