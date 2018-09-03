安克甲狀偵進階版結合AI 獲美上市許可

安克生醫指出，當人工智慧（AI）還僅是一個討論議題時，安克的電腦輔助智慧產品「甲狀偵」，已在2013年通過美國FDA上市許可，此次進階版軟體再次獲美FDA上市許可，將進一步築高技術障礙，有利於未來全球市場的推廣。

安克生醫表示，輔助臨床醫師診斷甲狀腺結節良惡性的「安克甲狀偵」，其最新進階版軟體，加入更多輔助臨床診斷的智慧影像特徵、各國甲狀腺結節評估指南、醫師反饋需求，更符合醫師臨床需求，於美國時間8月31日通過美國FDA（食品暨藥物管理局）上市許可。

（中央社記者韓婷婷台北3日電）美吾華懷特生技集團旗下的安克生醫推出安克甲狀偵最新進階版軟體，再次獲美FDA上市許可，進一步築高技術障礙，有利未來全球市場的推廣。

安克生醫表示，AI的核心技術就是「機器學習」，安克生醫是極少數產業界能擁有機器學習專利的公司；現行大多數的AI技術，都倚賴OpenSource（開源）軟體，而不是自行開發的技術核心，導致無法申請專利保護。安克生醫的優勢在於同時擁有產品臨床驗證、商品化能力，並不斷發展專利核心技術。

安克總經理李伊俐表示，安克生醫結合AI與癌症早期診斷技術，近來已成功研發數項全球首創的智慧醫療影像創新醫材，現有6項全球首創的研發產品，共3項獲得美國FDA、歐盟CE標誌上市許可。

李伊俐指出，安克甲狀偵能減少醫師學習經驗累積，對於初學者及資深人員，可以達到一致性的效果，且減少學習時間。去年成功授權北京邁迪科泰公司，取得簽約金250萬美元，和分三期支付的預付貨款250萬美元，去年已收到第1期的70萬美元，第2期預付款80萬美元（約新台幣2400萬元）已在今年8月16日入帳。（編輯：張均懋）1070903