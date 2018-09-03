男子偷IKEA家具裝潢新家　警：搜走贓物他家「空了」

人們搬新家後總會想買些家具來裝潢，不過也難免又會花上一筆錢。但大陸哈爾濱一名男子卻能不花一毛錢就把自己新家裝潢完畢。原來是因為他每個星期都去宜家（IKEA）家具偷東西，前前後後總共偷了約上百件商品。事跡敗露後警方到他家把贓物帶走，結果發現他家竟然「變空城」！
綜合陸媒報導，這名哈爾濱男子日前搬新家，但是覺得家裡「空空」的，決定用點家具來裝潢。之後他就趁每個星期休假時，到 IKEA 挑選並偷走商品帶回家當擺設。從今年 2 月起至 8 月間總共偷了約 20 次、偷竊超過上百件商品，總價值約 1.2 萬元人民幣(約新台幣 5.5 萬元)。
▲男子在 6 個月內共偷了上百件贓物。（圖／翻攝自《搜狐新聞》）
8 月 28 日，正當男子想故技重施時，正好被 IKEA 員工逮個正著，並馬上報警處理。從監視器畫面中可以看到，男子選定商品後，大大方方的直接放進手提袋中並用衣服掩飾，以為自己的行為神不知鬼不覺，但其實早就被 IKEA 盯上。
事後警方到男子住家回收上百件的贓物後，發現他家基本上「就全空了」。大陸警方表示：「他家就是新房子，他缺什麼就去偷什麼，我們把他家搜查完之後，基本上他家就空了。」目前該名男子被依竊盜罪刑事拘留，等待進一步調查。