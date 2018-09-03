分析師：比特幣走向三角突破邊緣 需正視跌破3000

比特幣價格 2 日突破 7300 美元，之後大致在 7200-7300 美元間波動，整體來說，已經連續 3 週走高，7300 美元也是接近 1 個月的高點。不過另一方面，BitMEX 及 Bitfinex 的空單卻在增加，而市場上也出現愈來愈多分析師看空的聲音。

FX Pro 分析師 Alexander Kuptsikevich 更透過技術分析警告，投資人需要正視跌至 3000 美元的可能性。

比特幣過去 3 個月走勢 (圖表取自 CCN.com)

諮詢公司 Element Digital Asset Management 研究人員指出，比特幣在過去超過 3 個月時間，維持在 5500-8500 的價格範圍內，這代表比特幣市場目前主要由短期市場參與者主導。